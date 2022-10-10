Байден отреагировал на сегодняшнюю массированную ракетную атаку россиян

Байден отметил, что атаки по гражданским, а не военным объектам демонстрируют "крайнюю жестокость незаконной войны" президента РФ Владимира Путина против Украины. Он принес соболезнования семьям и близким тех, "кто был бессмысленно убит". Также пожелал наилучшего выздоровления раненым.



"Эти нападения еще больше укрепляют нашу приверженность народу Украины столько, сколько потребуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", – заявил Байден.

США призвали Россию "немедленно прекратить эту неспровоцированную агрессию" и вывести свои войска из Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)