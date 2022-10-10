Байден отреагировал на сегодняшнюю массированную ракетную атаку россиян

Байден отметил, что атаки по гражданским, а не военным объектам демонстрируют "крайнюю жестокость незаконной войны" президента РФ Владимира Путина против Украины. Он принес соболезнования семьям и близким тех, "кто был бессмысленно убит". Также пожелал наилучшего выздоровления раненым.
"Эти нападения еще больше укрепляют нашу приверженность народу Украины столько, сколько потребуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", – заявил Байден.
США призвали Россию "немедленно прекратить эту неспровоцированную агрессию" и вывести свои войска из Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня РФ обстреляла Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Хмельницкий, Житомир,
Ровно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп. В ходе массированной атаки украинской территории российские оккупанты выпустили 84 ракеты и 24 боевых беспилотника, проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Генштаб ВСУ отметил, что сбили 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников, 10 из которых – типа "камикадзе".
Советник главы МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.
По данным Нацполиции Украины, в результате ракетной атаки РФ погибло 11 человек, 87 получили ранения.