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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден отреагировал на сегодняшнюю массированную ракетную атаку россиян

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США будут продолжать поддерживать Украину, заявил Байден
США будут продолжать поддерживать Украину, заявил Байден
Фото: EPA

Соединенные Штаты Америки решительно осуждают ракетные удары России по территории Украины, в том числе по Киеву, 10 октября. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что атаки по гражданским, а не военным объектам демонстрируют "крайнюю жестокость незаконной войны" президента РФ Владимира Путина против Украины. Он принес соболезнования семьям и близким тех, "кто был бессмысленно убит". Также пожелал наилучшего выздоровления раненым.

"Эти нападения еще больше укрепляют нашу приверженность народу Украины столько, сколько потребуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", – заявил Байден.

США призвали Россию "немедленно прекратить эту неспровоцированную агрессию" и вывести свои войска из Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня РФ обстреляла КиевХарьковЛьвовДнепрОдессаХмельницкийЖитомир
Ровно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп. В ходе массированной атаки украинской территории российские оккупанты выпустили 84 ракеты и 24 боевых беспилотника, проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Генштаб ВСУ отметил, что сбили 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников, 10 из которых – типа "камикадзе".

Советник главы МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.

По данным Нацполиции Украины, в результате ракетной атаки РФ погибло 11 человек, 87 получили ранения.

Теги: США, Украина, Джо Байден, Генштаб ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
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