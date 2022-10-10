Посольство США призвало американцев покинуть Украину любым транспортом

Граждан США предупреждают, что ситуация с безопасностью на всей территории Украины "крайне нестабильная, и условия могут ухудшиться без предупреждения".
"Россия начала атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, а также на государственные объекты в Киеве и других регионах. Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре", – говорится в сообщении.
Посольство призывает американцев находиться укрытии во время ударов и покинуть Украину, используя все варианты транспорта, когда это будет безопасно.
С января 2022 года посольство США рекомендовало соотечественникам покинуть Украину из-за возможного вторжения России. 24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.
14 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о переезде американских дипломатов из Киева во Львов. Посольство в столице закрыли.
18 мая Блинкен сообщил в Twitter, что американское посольство официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг США.
14 июля американцев в Украине снова призвали немедленно покинуть страну из-за ракетных угроз со стороны РФ.