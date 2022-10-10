Посольство США призвало американцев покинуть Украину любым транспортом

Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению, предупредили в посольстве США Фото: ua.usembassy.gov

Граждан США предупреждают, что ситуация с безопасностью на всей территории Украины "крайне нестабильная, и условия могут ухудшиться без предупреждения".

"Россия начала атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, а также на государственные объекты в Киеве и других регионах. Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре", – говорится в сообщении.

Посольство призывает американцев находиться укрытии во время ударов и покинуть Украину, используя все варианты транспорта, когда это будет безопасно.