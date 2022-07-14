Посольство США призвало американских граждан немедленно покинуть Украину

Ситуация с безопасностью по всей Украине остается непредсказуемой, отметили в посольстве США в Киеве Фото: EPA

Об этом говорится в оповещении о безопасности, опубликованном 14 июля на сайте американского диппредставительства.

Отмечается, что ситуация с безопасностью по всей Украине остается "жестокой и непредсказуемой" из-за продолжающихся военных атак России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности.

"Избегайте массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая ее западные регионы, – говорится в оповещении. – Если вы слышите громкий взрыв или включаются сирены, немедленно ищите укрытие. Если в доме или здании, перейдите на самый нижний уровень конструкции с наименьшим количеством внешних стен, окон и проемов; закройте все двери и сядьте возле внутренней стены, вдали от окон и отверстий. Если вы находитесь на улице, немедленно ищите укрытие в прочной конструкции; если это невозможно, лягте и закройте голову руками".

В посольстве отметили, что даже если летящая российская ракета или дрон будут перехвачены, падающие обломки также представляют значительный риск.

Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна и условия могут ухудшиться без предупреждения, подчеркнули в диппредставительстве.

Граждан США призвали сохранять бдительность, знать расположение ближайшего убежища или защищенного места.

"В случае минометного и/или ракетного обстрела следуйте инструкциям местных властей и немедленно ищите убежище. Если вы чувствуете, что ваше текущее местоположение больше не является безопасным, вам следует тщательно оценить потенциальные риски, связанные с переездом в другое место", – резюмировали в посольстве Соединенных Штатов в Украине.

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