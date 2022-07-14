Посольство США призвало американских граждан немедленно покинуть Украину

Об этом говорится в оповещении о безопасности, опубликованном 14 июля на сайте американского диппредставительства.
Отмечается, что ситуация с безопасностью по всей Украине остается "жестокой и непредсказуемой" из-за продолжающихся военных атак России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности.
"Избегайте массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая ее западные регионы, – говорится в оповещении. – Если вы слышите громкий взрыв или включаются сирены, немедленно ищите укрытие. Если в доме или здании, перейдите на самый нижний уровень конструкции с наименьшим количеством внешних стен, окон и проемов; закройте все двери и сядьте возле внутренней стены, вдали от окон и отверстий. Если вы находитесь на улице, немедленно ищите укрытие в прочной конструкции; если это невозможно, лягте и закройте голову руками".
В посольстве отметили, что даже если летящая российская ракета или дрон будут перехвачены, падающие обломки также представляют значительный риск.
Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна и условия могут ухудшиться без предупреждения, подчеркнули в диппредставительстве.
Граждан США призвали сохранять бдительность, знать расположение ближайшего убежища или защищенного места.
"В случае минометного и/или ракетного обстрела следуйте инструкциям местных властей и немедленно ищите убежище. Если вы чувствуете, что ваше текущее местоположение больше не является безопасным, вам следует тщательно оценить потенциальные риски, связанные с переездом в другое место", – резюмировали в посольстве Соединенных Штатов в Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. С первых дней оккупанты обстреливают территорию Украины крылатыми ракетами, часть из них сбивает украинская ПВО.
Так, 14 июля российские военные выпустили четыре ракеты по Виннице, две из них сбили силы ПВО. По состоянию на 20.00 известно о 23 погибших (трое детей).
За время полномасштабного вторжения в Украину оккупационная армия РФ выпустила по территории страны 2960 ракет, сообщил 13 июля президент Владимир Зеленский.