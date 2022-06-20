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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина не потерпит поражения в войне с Россией – посол США

Бринк: Мы здесь, чтобы помочь Украине одержать победу
Бринк:  Мы здесь, чтобы помочь Украине одержать победу
Фото: EPA

Украина не проиграет в войне против России, уверена посол США в Киеве Бриджит Бринк. Об этом она заявила в интервью "Голосу Америки", которое вышло 19 июня.

"Украина не потерпит поражения. И мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Как я уже упоминала, это очень важно для Украины и действительно важно для европейской безопасности. Это действительно важно и для Америки. Потому что, как сказал президент [США Джо] Байден, произошедшее возмутительно с моральной точки зрения, это неспровоцированное, неоправданное нападение на суверенную страну", – сказала дипломат.

Она добавила, что в интересах Америки – обеспечить мир и безопасность в Европе.

"Это жизненно важно. Поэтому последствия действительно выходят за пределы Украины. Мы все прекрасно понимаем, что поставлено на карту. Именно поэтому мы здесь – чтобы помочь Украине одержать победу", – заявила Бринк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Пентагоне 15 июня отметили, что США выделили Украине около $6,3 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента США Джо Байдена, в том числе около $5,6 млрд с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. С 2014 года США выделили более $8,3 млрд на помощь в области безопасности Украины.

Закон о ленд-лизе президент США Джо Байден подписал 9 мая. В документе сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.

Согласно тексту закона, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, посольство США, война России против Украины, Бриджит Бринк
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