Украина не потерпит поражения в войне с Россией – посол США

"Украина не потерпит поражения. И мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Как я уже упоминала, это очень важно для Украины и действительно важно для европейской безопасности. Это действительно важно и для Америки. Потому что, как сказал президент [США Джо] Байден, произошедшее возмутительно с моральной точки зрения, это неспровоцированное, неоправданное нападение на суверенную страну", – сказала дипломат.

Она добавила, что в интересах Америки – обеспечить мир и безопасность в Европе.

"Это жизненно важно. Поэтому последствия действительно выходят за пределы Украины. Мы все прекрасно понимаем, что поставлено на карту. Именно поэтому мы здесь – чтобы помочь Украине одержать победу", – заявила Бринк.

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