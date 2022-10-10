В Киеве после атаки оккупантов пострадали университет Шевченко и музей Ханенко – Ткаченко

"Национальный университет Шевченко, музей Ханенко, музей им. Шевченко, парк им. Т. Шевченко. Информацию о пострадавших уточняем. Нелюди воюют против мирных жителей и украинской культуры", – заявил он.
По словам министра, обстрелы продолжаются.
Утром 10 октября российские оккупанты атаковали центр Киева. Сообщалось о нескольких взрывах в Шевченковском районе.
Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов заявил, что в результате ракетных обстрелов Киева погибли как минимум восемь человек. Также повреждено 15 автомобилей, еще шесть машин сгорели.