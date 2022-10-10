В Киеве после атаки оккупантов пострадали университет Шевченко и музей Ханенко – Ткаченко

"Национальный университет Шевченко, музей Ханенко, музей им. Шевченко, парк им. Т. Шевченко. Информацию о пострадавших уточняем. Нелюди воюют против мирных жителей и украинской культуры", – заявил он.

По словам министра, обстрелы продолжаются.