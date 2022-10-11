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Оккупанты нанесли по украинским городам массированный ракетный удар. Фоторепортаж

Сегодня 00.56
10 октября российские оккупанты нанесли удары разными типами ракет по более чем 20 городам Украины. По данным Генштаба ВСУ, из 84 ракет были сбиты 43. В ГСЧС сообщили о 14 погибших и 97 раненых. Фото из Киева опубликовало агентство ЕРА, из обесточенного Львова – мэр города Андрей Садовый в Telegrаm.
Теги: Киев, Львов, война, Андрей Садовый, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, погибшие, мэр, российские оккупанты
 

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