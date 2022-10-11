ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Электроснабжение Львова восстановили почти на 100%. Во Львовской области 90% населенных пунктов со светом – ОГА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российский ракетный удар по львовским электроподстанциям оставил город без электричества
Российский ракетный удар по львовским электроподстанциям оставил город без электричества
Фото: Максим Козицький / Facebook

Электроснабжение во Львове возобновлено почти на 100%. Без электропитания остаются отдельные дома – там работают аварийные службы. Об этом 10 октября в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Также возобновлено электроснабжение в 90% населенных пунктов в районах Львовской области", – отметил Козицкий.

Он напомнил, что из-за утренних ракетных ударов в области без электроснабжения осталось 1040 населенных пунктов.

Козицкий добавил, что водоснабжение во Львове восстановлено на 70%.

https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/posts/pfbid02fCFF3e1rspefpm8Eev71tTEQT5qi9HgB8RKABKPujEih1pDKvRM6M1umtWfyMNsRl

Мэр Львова Андрей Садовый в Telegram пообещал, что вода к утру 11 октября будет у всех горожан.

"Информация по состоянию на 23.20. Электроэнергия в городе восстановлена на 99%, общественный транспорт с завтрашнего дня будет курсировать в обычном режиме", – добавил он.

Львов в числе других украинских городов 10 октября подвергся ракетной атаке российских оккупантов, направленной прежде всего на объекты критической и энергоинфраструктуры. После утренних взрывов в городе возникли перебои со светом. Днем сообщалось, что обесточен почти весь Львов (до 90% территории), не работает городской электротранспорт.

Контекст:

Утром 10 октября Россия произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: КиеваХарьковаЛьвоваДнепраКривого РогаОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа Сумской области.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Теги: Россия, Львов, Владимир Путин, Украина, Житомир, Ивано-Франковск, водоснабжение, Андрей Садовый, Львовская область, электроэнергия, электроснабжение, Львовская ОГА, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Электротранс, удары, ракета, Кирилл Тимошенко, Максим Козицкий, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе
"Мне было комфортно в состоянии, в котором я жила всю жизнь". Зеленская рассказала о своей жизни во время войны
"Мне было комфортно в состоянии, в котором я жила всю жизнь". Зеленская рассказала о своей жизни во время войны
  Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik снял клип на песню "Просто обійняти". Видео
  Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik снял клип на песню "Просто обійняти". Видео
"Кацапы получили проклятия на несколько поколений". Демин показал фото, которое сделал за 10 минут до ракетного обстрела
"Кацапы получили проклятия на несколько поколений". Демин показал фото, которое сделал за 10 минут до ракетного обстрела
Тина Кароль отреагировала на слова пропагандистки Собчак о "типичных нацистах" в полке "Азов"
Тина Кароль отреагировала на слова пропагандистки Собчак о "типичных нацистах" в полке "Азов"
"Потерю даже одной украинской жизни невозможно простить!" Дорофеева назвала мишень РФ в Украине
"Потерю даже одной украинской жизни невозможно простить!" Дорофеева назвала мишень РФ в Украине
Зеленская рассказала, почему не была удивлена поведением мужа после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Зеленская рассказала, почему не была удивлена поведением мужа после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Данилко призвал мир закрыть небо над Украиной
Данилко призвал мир закрыть небо над Украиной
"Мое сердце плачет". Наталья Кличко сообщила, что российская ракета попала рядом с местом, где она жила
"Мое сердце плачет". Наталья Кличко сообщила, что российская ракета попала рядом с местом, где она жила
Парамедик Пташка в день ракетного обстрела Украины высказалась о войне: Это геноцид украинской нации
Парамедик Пташка в день ракетного обстрела Украины высказалась о войне: Это геноцид украинской нации
"Это делает нас только злее". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку России
"Это делает нас только злее". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку России
Паста с кабачками. Рецепт сезонного блюда от Хименеса-Браво
Паста с кабачками. Рецепт сезонного блюда от Хименеса-Браво
"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей
"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей
Земфира: Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну
Земфира: Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну
"Какой красивущий", "Наш гений". Данилко показал, как работает перед камерой
"Какой красивущий", "Наш гений". Данилко показал, как работает перед камерой
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой (25102)
2
"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам (21996)
3
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту (21110)
4
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет" (21089)
5
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести" (17847)
6
"Я счастлива!" Пугачева обратилась к поклонникам и рассказала, где она сейчас (12342)
7
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом (11261)
8
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем (9253)
 
 
 
 