Электроснабжение Львова восстановили почти на 100%. Во Львовской области 90% населенных пунктов со светом – ОГА

"Также возобновлено электроснабжение в 90% населенных пунктов в районах Львовской области", – отметил Козицкий.
Он напомнил, что из-за утренних ракетных ударов в области без электроснабжения осталось 1040 населенных пунктов.
Козицкий добавил, что водоснабжение во Львове восстановлено на 70%.
Мэр Львова Андрей Садовый в Telegram пообещал, что вода к утру 11 октября будет у всех горожан.
"Информация по состоянию на 23.20. Электроэнергия в городе восстановлена на 99%, общественный транспорт с завтрашнего дня будет курсировать в обычном режиме", – добавил он.
Львов в числе других украинских городов 10 октября подвергся ракетной атаке российских оккупантов, направленной прежде всего на объекты критической и энергоинфраструктуры. После утренних взрывов в городе возникли перебои со светом. Днем сообщалось, что обесточен почти весь Львов (до 90% территории), не работает городской электротранспорт.
Утром 10 октября Россия произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.