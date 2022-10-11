Электроснабжение Львова восстановили почти на 100%. Во Львовской области 90% населенных пунктов со светом – ОГА

Российский ракетный удар по львовским электроподстанциям оставил город без электричества Фото: Максим Козицький / Facebook

"Также возобновлено электроснабжение в 90% населенных пунктов в районах Львовской области", – отметил Козицкий.

Он напомнил, что из-за утренних ракетных ударов в области без электроснабжения осталось 1040 населенных пунктов.

Козицкий добавил, что водоснабжение во Львове восстановлено на 70%.

Мэр Львова Андрей Садовый в Telegram пообещал, что вода к утру 11 октября будет у всех горожан.

"Информация по состоянию на 23.20. Электроэнергия в городе восстановлена на 99%, общественный транспорт с завтрашнего дня будет курсировать в обычном режиме", – добавил он.

Львов в числе других украинских городов 10 октября подвергся ракетной атаке российских оккупантов, направленной прежде всего на объекты критической и энергоинфраструктуры. После утренних взрывов в городе возникли перебои со светом. Днем сообщалось, что обесточен почти весь Львов (до 90% территории), не работает городской электротранспорт.