"Включая предоставление современной ПВО". Байден пообещал Зеленскому, что США продолжат помогать Украине – Белый дом

Зеленский сообщал, что главной темой разговора была противовоздушная оборона Украины. Два президента говорили о сегодняшнем массовом обстреле российскими оккупантами украинских городов.

В релизе Белого дома говорится, что Байден также осудил обстрелы и выразил сочувствие семьям погибших и пострадавших в результате атак.

"Президент Байден пообещал продолжать предоставлять Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая современные системы противовоздушной обороны. Он также акцентировал внимание на своем постоянном взаимодействии с союзниками и партнерами, цель которого – продолжать налагать санкции на Россию, привлекать ее к ответственности за военные преступления и зверства, а также предоставлять Украине безопасность, экономическую и гуманитарную помощь", – сообщили в Белом доме.

Еще до разговора с Зеленским Байден в связи с атакой РФ выпустил заявление, в котором осудил обстрел.

"Эти нападения еще больше укрепляют нашу приверженность поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", – подчеркнул Байден.