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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Включая предоставление современной ПВО". Байден пообещал Зеленскому, что США продолжат помогать Украине – Белый дом

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Байден поговорил с Зеленским по телефону
Байден поговорил с Зеленским по телефону
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США продолжат поддерживать Украину и предоставлять стране оборонную помощь. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам беседы.

Зеленский сообщал, что главной темой разговора была противовоздушная оборона Украины. Два президента говорили о сегодняшнем массовом обстреле российскими оккупантами украинских городов.

В релизе Белого дома говорится, что Байден также осудил обстрелы и выразил сочувствие семьям погибших и пострадавших в результате атак. 

"Президент Байден пообещал продолжать предоставлять Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая современные системы противовоздушной обороны. Он также акцентировал внимание на своем постоянном взаимодействии с союзниками и партнерами, цель которого – продолжать налагать санкции на Россию, привлекать ее к ответственности за военные преступления и зверства, а также предоставлять Украине безопасность, экономическую и гуманитарную помощь", – сообщили в Белом доме. 

Еще до разговора с Зеленским Байден в связи с атакой РФ выпустил заявление, в котором осудил обстрел. 

"Эти нападения еще больше укрепляют нашу приверженность поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", – подчеркнул Байден.

Контекст:

К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа Сумской области. 

В Генштабе ВСУ сообщили, что из 84 ракет были сбиты 43. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетной атаки РФ погибло 14 человек, 97 получили ранения, более 1300 населенных пунктов остаются обесточенными. 

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Джо Байден, ПВО, военная помощь, Белый дом, Владимир Зеленский, война России против Украины
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