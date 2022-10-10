ВСУ сбили в Херсонской области российский Су-25

"10 октября, около 14.30 часов в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ на 10 октября, оккупанты с начала вторжения в Украину потеряли 267 самолетов и 235 вертолетов. За минувшие сутки (9 августа) был сбит еще один российский Су-25.

Контекст:

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил вечером 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов. 7 октября в Офисе президента сообщили, что в Херсонском районе ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов, в Бериславском – 61.