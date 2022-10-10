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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили в Херсонской области российский Су-25

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Украинские зенитчики уничтожили очередной Су-25 российских оккупантов
Украинские зенитчики уничтожили очередной Су-25 российских оккупантов
Фото: ru.wikipedia.org

В небе над Херсонской областью украинские защитники 10 октября сбили российский штурмовик Су-25, сообщает в Telegram пресс-служба Министерства обороны Украины, ссылаясь на информацию воздушного командования "Юг".

"10 октября, около 14.30 часов в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ на 10 октября, оккупанты с начала вторжения в Украину потеряли 267 самолетов и 235 вертолетов. За минувшие сутки (9 августа) был сбит еще один российский  Су-25.

Контекст:

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил вечером 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов. 7 октября в Офисе президента сообщили, что в Херсонском районе ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов, в Бериславском – 61.

Теги: Россия, Украина, Херсон, самолет, оккупация, Херсонская область, военная техника, ПВО, Су-25, вторжение, самолеты, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракета, потери России, российские оккупанты, деоккупация
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