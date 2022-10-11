"Ненависть, укрытие, донат". Как украинцы в соцсетях отреагировали на массированный обстрел со стороны России

Жертвами атаки стали 14 человек, 97 получили травмы. Часть регионов Украины из-за обстрелов осталась без света. По состоянию на вечер 10 октября перебои с электроснабжением наблюдались в Сумской, Львовской, Тернопольской, Киевской и Хмельницкой областях.

Это был один из самых мощных ударов по Киеву с начала полномасштабного вторжения РФ. Российские оккупанты впервые массировано атаковали центр города. По данным местных властей, в столице повреждено более 70 разных объектов, в том числе 45 жилых домов, пять объектов критической инфраструктуры и ЖКХ, шесть учебных заведений, в том числе Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, несколько музеев.

Издание "ГОРДОН" собрало реакцию украинцев в Facebook на обстрел оккупантами.

Журналистка "1+1" Наталья Нагорная записала видео возле пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск (его еще называют "мост Кличко"), по которому оккупанты попытались попасть (ракета упала рядом с мостом).

"Что, россияне, как дела на Керченском мосту? Наш стеклянный держится. Нужно было по Арке дружбы народов бить, она давно уже не имеет никакого смысла", – сказала журналистка.

Бывший народный депутат, блогер Виталий Чепинога предположил, что мэр Киева Виталий Кличко лично на своих плечах держал мост во время удара.

"Какой там, вх...я, Илья Муромец? Мифология не обязательно создается в глубокую древность. Можно прямо сейчас. Время такое", – написал Чепинога.

Директор по коммуникациям компании System Capital Management Наталья Емченко пошутила, что теперь "никто не будет обвинять Кличко в том, что стеклянный мост халтурно построили".

В другом посте она добавила, что при строительстве моста использовали сталь завода "Азовсталь".

"Азовсталь" – это уже не просто завод, это символ нашей несокрушимости. Украина беспокоится о мире даже сейчас. В эти секунды миллионы людей пользуются продуктами из украинского металла. А россияне не могут одолеть его ни одним из методов. Как и нас. Россияне не могут одолеть украинцев. Никогда не смогут", – написала менеджер по коммуникациям Надежда Потоцкая.

"Стеклянный мост уничтожил вражескую ракету", – пошутил блогер и музыкант Иван Марунич.

Памятник историку Михаилу Грушевскому в Киеве, возле которого упала ракета, по предварительным данным, не поврежден.

"Не знаю, как там на самом деле, но похоже, что Михаил Сергеевич достойно держится", – написала журналистка НВ Кристина Бердинских.

Журналистка Татьяна Даниленко считает, что массовый удар по гражданским объектам – это ответ оккупантов на военные успехи Украины.

"У х...йла один ответ на все успехи ВСУ – удары по жилым домам и коммунальной инфраструктуре Украины. Когда [президента РФ Владимира] Путина очень бомбит, он сбрасывает ракеты на Киев", – отметила журналистка.

Журналист Александр Пасхавер отметил, что атаками по гражданским объектам, в том числе по детской площадке в центре Киева, россияне взращивают к себе ненависть на поколения вперед.

"Российская ракета ударила по очередному центру принятия решений. На сей раз – секретная детская площадка в городе Киеве. Здесь, как исходит из цели удара, были приняты решения на два поколения вперед. Ненависть ко всему русскому, как синониму дикости и варварства", – написал он.

Многие украинцы отметили, что в отличие от первых недель полномасштабной войны, теперь удары оккупантов не пугают, а наоборот, стимулируют еще больше объединяться и помогать армии.

"Сегодня чувствовалось напряжение, чувствовалась беда, но уже не было присутствия страха... Я говорю даже не о себе, а о людях вокруг. Страна-террорист заплатит кровью, и эта кровь пойдет в плодородную украинскую землю. Держимся. Мы казацкого рода и мы крепче, чем кто-либо себе представляет", – написал бывший теннисист, волонтер Сергей Стаховский.

"Ощущения, как 24 февраля. Только страха нет. Есть только ненависть и желание бороться", – написал мэр Днепра Борис Филатов.

"Я люблю свой народ за то, что в такие дни, как сегодня, я видел очень мало скулений и нареканий. Но видел очень много собранности, мужества, взаимопомощи, веры и уверенности", – отметил в другом посте Чепинога.

"Ненависть, укрытие, донат", – описал план действий многих украинцев актер, шоумен Тарас Стадницкий.

Волонтер Сергей Притула и активист Сергей Стерненко утром объявили сбор денег на покупку дронов-камикадзе для Вооруженных сил Украины.

"Будет "бавовна". Будет больно. Будет месть. Будут гореть!" – написал Притула.

По словам Притулы, за семь часов удалось собрать более 206 млн грн. Сбор продолжается до 12.00 11 октября.

Украинский бизнесмен, совладелец группы компаний "Молочный альянс" и частной клиники "Оберіг" Александр Деркач считает, что Путин совершил очень большую ошибку.

"Он не оставил людям, живущим на этой земле, альтернативы. Неважно, кем они себя считают. Украинцами, русскими, белорусами, евреями, армянами... Неважно, где они живут. В Киеве, Харькове, Львове, Тернополе, Сумах, Одессе… Неважно, на каком языке они общаются. Неважно, в какую церковь они ходят. И ходят ли вообще. Сегодня все они – единый украинский народ. Который пытаются уничтожить физически только за то, что он хочет жить так, как хочет он, а не так, как кто-то хочет. Даже если у этого "кого-то" много длинных и толстых ракет. Ракетами можно только разрушить. Построить ничего невозможно. Народ будет за свое сражаться до конца", – убежден Деркач.

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем считает, что удар по Украине – это "вспышка бессильной ярости" у Путина, но после нее украинцы станут только злее.

"Никакая это не "ответка". Надо быть конченным кретином, чтобы положить десятки тысяч своих граждан, опозориться, потерять всякое уважение даже внутри страны и только потом начать "решительно действовать". Это очередная вспышка бессильной ярости, за которой последуют такие же тупые просчеты, ошибки и унизительные отступления. Все, чего они добиваются, – убивают в нас остатки даже не страха, а удивления. Мы будем только злее. И быстрее", – написал Найем.

Писатель Дорж Бату убежден, что оккупанты подобными атаками не достигнут никаких своих целей.

"Враг хочет страха и паники – он их не получает. Враг хочет переговоров – он их не получает. Враг хочет нашей смерти, но уже предчувствует свою", – заявил он.