"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"

Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко начал сбор средств на покупку дронов-камикадзе.
"Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября, но бункерный выродок внес свои коррективы. Начинаем уже сейчас! Собираем на украинские дроны-камикадзе RAM ІІ UAV. Будет "бавовна". Будет больно. Будет месть. Будут гореть!" – написал Притула.
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22–24 июня 2022 года в рамках общенационального проекта "Народний Байрактар" фонду волонтера и телеведущего Сергея Притулы совместно с блогером Игорем Лаченковым удалось собрать 600 млн грн. На эти деньги собирались купить три беспилотника Bayraktar TB-2 . Так как компания Baykar предоставила три беспилотника бесплатно, то собранные деньги направили на покупку годового доступа к базе данных спутниковых снимков созвездия ICEYE.