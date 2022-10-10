"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"

Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко начал сбор средств на покупку дронов-камикадзе.

"Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября, но бункерный выродок внес свои коррективы. Начинаем уже сейчас! Собираем на украинские дроны-камикадзе RAM ІІ UAV. Будет "бавовна". Будет больно. Будет месть. Будут гореть!" – написал Притула.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сергіи * Притула (@siriy_ua)