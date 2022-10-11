Ротару отреагировала на ракетную атаку РФ на Киев

Ротару разместила фото сгоревших автомобилей, разрушенных зданий и детской площадки. Снимки она сопроводила указанием даты: 10.10.2022 и эмодзи в виде разбитого сердца.

Атаку РФ 10 октября на другие города Ротару не прокомментировала.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ротару после 2014 года выступала в РФ и принимала участие в съемках российских шоу, в том числе для пропагандистских каналах.

28 февраля, на пятый день войны Ротару опубликовала в Instagram фото украинского флага, сообщив, что на тот момент находится в Киеве. "Свобода стоит дорого, это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины", – добавила она. На данный момент это последний пост на странице певицы в соцсетях после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

7 марта стало известно, что сын и внук Ротару, Руслан и Анатолий Евдокименки были задержаны в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском Винницкой области при попытке незаконно пересечь границу на надувной лодке.

Винницкая прокуратура тогда сообщила, что гражданин Молдовы, который организовал незаконную переправу, получил от каждого из участников денежное вознаграждение в размере $2 тыс. Ротару не комментировала информацию о задержании сына и внука.

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 до $700 млн.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Количество погибших вследствие массированной ракетной атаки российских войск на Украину 10 октября по состоянию на 7.00 11 октября – 19 человек.