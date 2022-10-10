"Мое сердце плачет". Наталья Кличко сообщила, что российская ракета попала рядом с местом, где она жила

"Прямо за углом, где я жила. Этим утром россияне начали бомбить центр Киева. Мое сердце плачет. Мы должны остановить эту жестокую войну", – написала она.

Кличко сопроводила пост снимком, на котором запечатлены последствия ракетного удара РФ по Киеву.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли многие населенные пункты в Украине. Известно о взрывах в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Житомирской,

Харьковской, Николаевской, Ровенской, Одесской, Хмельницкой, Сумской,

Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

Львовская, Сумская, Полтавская и Харьковская области из-за попаданий в объекты критической инфраструктуры остаются без электроэнергии.

По данным Национальной полиции, известно о 10 погибших и около 60 раненых.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что Россия наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные беспилотники. По информации заместителя министра обороны Анны Маляр, по состоянию на 11.34 Россия выпустила по территории Украины 83 ракеты, 43 из них сбила система противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских оккупантов террористами. "У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", – сообщил глава государства. Он призвал украинцев сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в результате атаки повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары по энергетической структуре Украины были умышленными. Он заявил, что "в случае продолжения попыток проведения "терактов" на территории России ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз".