Бульвар Шоубиз
 
10 октября, 2022
 
Новости

"Мое сердце плачет". Наталья Кличко сообщила, что российская ракета попала рядом с местом, где она жила

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наталья Кличко: Мы должны остановить эту жестокую войну
Наталья Кличко: Мы должны остановить эту жестокую войну
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Проживающая в Германии экс-жена мэра Киева Виталия Кличко, 47-летняя певица и модель Наталья Кличко 10 октября в Instagram Stories призвала остановить войну РФ против Украины.

"Прямо за углом, где я жила. Этим утром россияне начали бомбить центр Киева. Мое сердце плачет. Мы должны остановить эту жестокую войну", – написала она.

Кличко сопроводила пост снимком, на котором запечатлены последствия ракетного удара РФ по Киеву.

Фото: natalia_klitschko_official / Instagram
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли многие населенные пункты в Украине. Известно о взрывах в КиевеЗапорожскойДнепропетровскойЛьвовскойПолтавскойЖитомирской
ХарьковскойНиколаевскойРовенскойОдесскойХмельницкойСумской
КировоградскойИвано-Франковской областях.

Львовская, Сумская, Полтавская и Харьковская области из-за попаданий в объекты критической инфраструктуры остаются без электроэнергии.

По данным Национальной полиции, известно о 10 погибших и около 60 раненых.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что Россия наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные беспилотники. По информации заместителя министра обороны Анны Маляр, по состоянию на 11.34 Россия выпустила по территории Украины 83 ракеты, 43 из них сбила система противовоздушной обороны.  

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских оккупантов террористами. "У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", – сообщил глава государства. Он призвал украинцев сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила безопасности.  

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в результате атаки повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве.  

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары по энергетической структуре Украины были умышленными. Он заявил, что "в случае продолжения попыток проведения "терактов" на территории России ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз". 

Теги: Россия, Виталий Кличко, Украина, война, Наталья Кличко, война России против Украины, ракеты, певица, ракета, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках
  Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках
Дмитрий ГОРДОН
  Латынина: Путин влип, ему конец
  Латынина: Путин влип, ему конец
Дмитрий ГОРДОН
  Фейгин: Беспомощность Путина рано или поздно заставит действовать его окружение. В России всегда так происходило. Ты либо Берия, либо Хрущев
  Фейгин: Беспомощность Путина рано или поздно заставит действовать его окружение. В России всегда так происходило. Ты либо Берия, либо Хрущев
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зеленская рассказала, почему не была удивлена поведением мужа после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Зеленская рассказала, почему не была удивлена поведением мужа после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Данилко призвал мир закрыть небо над Украиной
Данилко призвал мир закрыть небо над Украиной
"Мое сердце плачет". Наталья Кличко сообщила, что российская ракета попала рядом с местом, где она жила
"Мое сердце плачет". Наталья Кличко сообщила, что российская ракета попала рядом с местом, где она жила
Парамедик Пташка в день ракетного обстрела Украины высказалась о войне: Это геноцид украинской нации
Парамедик Пташка в день ракетного обстрела Украины высказалась о войне: Это геноцид украинской нации
"Мы будем смеяться над вашей несчастной, бедной страной и рабским поклонением карлику с маленьким жижуликом". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку
"Мы будем смеяться над вашей несчастной, бедной страной и рабским поклонением карлику с маленьким жижуликом". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку
Паста с кабачками. Рецепт сезонного блюда от Хименеса-Браво
Паста с кабачками. Рецепт сезонного блюда от Хименеса-Браво
"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей
"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей
Земфира: Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну
Земфира: Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну
"Какой красивущий", "Наш гений". Данилко показал, как работает перед камерой
"Какой красивущий", "Наш гений". Данилко показал, как работает перед камерой
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"
Невзоров рассказал сказку "о придурочном Вовочке и Валерии Федоровиче Залужном"
Невзоров рассказал сказку "о придурочном Вовочке и Валерии Федоровиче Залужном"
"Испугали ежика голой жопой". Экс-продюсер Лободы отреагировала на ракетные обстрелы Украины
"Испугали ежика голой жопой". Экс-продюсер Лободы отреагировала на ракетные обстрелы Украины
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом
Зеленская о своих детях: Они понимают, какие тенденции. Знают, что пока война не закончится, все будет так, как сейчас
Зеленская о своих детях: Они понимают, какие тенденции. Знают, что пока война не закончится, все будет так, как сейчас
Арестович рассказал, что будет с теми, кто заглянет в его телефон
Арестович рассказал, что будет с теми, кто заглянет в его телефон
"Я счастлива!" Пугачева обратилась к поклонникам и рассказала, где она сейчас
"Я счастлива!" Пугачева обратилась к поклонникам и рассказала, где она сейчас
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 