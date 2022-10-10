Земфира: Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну

"Сегодня 228-й день войны. 228-й день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены. Но я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну", – сказала она.

Речь Земфиры на первом концерте тура в Кипре: «Сегодня 228-й день войны. 228-й день ада, который стал реальностью. Я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну!» pic.twitter.com/ZfNVX67j0l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Земфира входит в список российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в РФ.

19 мая Земфира выпустила песню "Мясо" о войне РФ против Украины.

17 марта Земфира выступила в поддержку Украины, презентовав видео на песню "Не стреляйте", где показала кадры обстрелов и бомбежек украинских городов российскими оккупантами.

Украинский певец Дмитрий Шуров, который работал с Земфирой, комментируя эту премьеру, заявил, что она "никогда не была известной политическими высказываниями, а всегда делала это через музыку". "Я уважаю ее поступок, уважаю, что она сделала это видео. Она сожгла мосты со своей страной", – сказал он.

Российские СМИ писали, что после нападения РФ на Украину Земфира выехала из России. 25 марта певица была замечена на антивоенном концерте российского рэпера Oxxxymiron в Лондоне.