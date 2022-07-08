Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2022
 
Новости

СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России

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Little Big оказались в списке тех, чьи концерты запрещено проводить в России
Little Big оказались в списке тех, чьи концерты запрещено проводить в России
Фото: littlebigband / Instagram

Российское издание "Фонтанка" 7 июля со ссылкой на анонимный источник опубликовало список из 30 российских артистов, концерты которых запрещено проводить в РФ.

Издание отмечает, что получило информацию о запрещенных в России артистах от одного из музыкантов, чье имя указано в этом перечне. Связавшись с некоторым организаторами концертов, издание получило подтверждение о том, что они ознакомлены с перечнем запрещенных артистов. 

Некоторые собеседники, отмечается в статье, добавили, что список "ежедневно корректируется и дополняется". 

На данный момент в списке в том числе указаны российские группы ДДТ, "Аквариум", "Машина времени", "Каста", "Несчастный случай", "Ногу свело!", Little Big, певицы Земфира, Манижа, Монеточка, певец Morgenshtern, рэперы Face и Oxxxymiron.

Все они публично осудили нападение РФ на Украину. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Земфира, Несчастный случай, война России против Украины, ДДТ, Аквариум, Машина времени, певица, рэпер, Каста, Little Big, Ногу свело!, Манижа
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