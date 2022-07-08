СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России

Издание отмечает, что получило информацию о запрещенных в России артистах от одного из музыкантов, чье имя указано в этом перечне. Связавшись с некоторым организаторами концертов, издание получило подтверждение о том, что они ознакомлены с перечнем запрещенных артистов.
Некоторые собеседники, отмечается в статье, добавили, что список "ежедневно корректируется и дополняется".
На данный момент в списке в том числе указаны российские группы ДДТ, "Аквариум", "Машина времени", "Каста", "Несчастный случай", "Ногу свело!", Little Big, певицы Земфира, Манижа, Монеточка, певец Morgenshtern, рэперы Face и Oxxxymiron.
Все они публично осудили нападение РФ на Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)