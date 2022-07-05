В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео

Украинка сперва снимала российского певца, пока он веселился, а после того, как он обратил на нее внимание, задала вопрос: "Коля, здравствуйте. Я из Украины, Россия сейчас бомбит Украину каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам – нормально веселиться?"

"Я отдыхаю, а не веселюсь", – после паузы ответил Басков. В этот момент его от украинки начала оттеснять спутница, с которой он танцевал.

"Хорошо, я поняла. Слава Украине!" – завершила разговор украинка, после чего артиста увели в сторону.

* Украинка встретила в Турции Николая Баскова и поинтересовалась, нормально ли ему веселиться, пока его страна ежедневно бомбит украинские города. Басков ответил, что он не веселится, а отдыхает.



На прощание девушка сказала ему "Слава Украине!" pic.twitter.com/2GxLEBTZq3 — Iren Moj (@IrenMoj) July 5, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)