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05 июля, 2022
 
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В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео

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25 февраля Басков заявил, что считает нападение РФ на Украину "миротворческой операцией"
25 февраля Басков заявил, что считает нападение РФ на Украину "миротворческой операцией"
Фото: nikolai_and_valery / Instagram

Российского певца Николая Баскова, который публично поддержал нападение РФ на Украину, сняли на видео во время отдыха в Турции. Ролик, в котором Басков запечатлен весело танцующим в компании двух женщин, растиражировали в сети Twitter. Автором ролика является жительница Украины – об этом она сообщила за кадром, разговаривая с Басковым.

Украинка сперва снимала российского певца, пока он веселился, а после того, как он обратил на нее внимание, задала вопрос: "Коля, здравствуйте. Я из Украины, Россия сейчас бомбит Украину каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам – нормально веселиться?" 

"Я отдыхаю, а не веселюсь", – после паузы ответил Басков. В этот момент его от украинки начала оттеснять спутница, с которой он танцевал. 

"Хорошо, я поняла. Слава Украине!" – завершила разговор украинка, после чего артиста увели в сторону. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Басков 25 февраля в Instagram выступил в поддержку войны, которую страна-агрессор РФ по приказу президента России Владимира Путина развязала в Украине.

В своей публикации Басков процитировал заявления Путина "о начале специальной военной операции", после которого российские войска обстреляли украинские города, совершив вторжение в суверенное государство.

В частности, Басков заявил, что считает войну России в Украине "миротворческой операцией и предотвращением нападения на Россию".

7 марта суд в Украине разрешил задержать Баскова за поддержку войны.

Теги: война России против Украины, Николай Басков, отдых
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