В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео

Украинка сперва снимала российского певца, пока он веселился, а после того, как он обратил на нее внимание, задала вопрос: "Коля, здравствуйте. Я из Украины, Россия сейчас бомбит Украину каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам – нормально веселиться?"
"Я отдыхаю, а не веселюсь", – после паузы ответил Басков. В этот момент его от украинки начала оттеснять спутница, с которой он танцевал.
"Хорошо, я поняла. Слава Украине!" – завершила разговор украинка, после чего артиста увели в сторону.
* Украинка встретила в Турции Николая Баскова и поинтересовалась, нормально ли ему веселиться, пока его страна ежедневно бомбит украинские города. Басков ответил, что он не веселится, а отдыхает.— Iren Moj (@IrenMoj) July 5, 2022
На прощание девушка сказала ему "Слава Украине!" pic.twitter.com/2GxLEBTZq3
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Басков 25 февраля в Instagram выступил в поддержку войны, которую страна-агрессор РФ по приказу президента России Владимира Путина развязала в Украине.
В своей публикации Басков процитировал заявления Путина "о начале специальной военной операции", после которого российские войска обстреляли украинские города, совершив вторжение в суверенное государство.
В частности, Басков заявил, что считает войну России в Украине "миротворческой операцией и предотвращением нападения на Россию".
7 марта суд в Украине разрешил задержать Баскова за поддержку войны.