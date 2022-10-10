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10 октября, 2022
 
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Яремчук впервые за четыре года показала свое лицо

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Яремчук четыре года не публиковала свои фото в соцсети
Яремчук четыре года не публиковала свои фото в соцсети
Фото: m_yaremchuk / Instagram

Украинская певица Мария Яремчук в Stories Instagram 9 октября разместила селфи, на котором полностью показала свое лицо.

Певица запечатлена в вышиванке.

"Потому что праздник", – отметила исполнительница.

Фото: m_yaremchuk / Instagram
Фото: m_yaremchuk / Instagram

В ленте Instagram певица 8 октября опубликовала свое фото, на котором лицо запечатлено в профиль, и прикрыто волосами.

"Счастливый день. Крымский мост упал", – написала она.

Яремчук четыре года не показывала свои фото, на которых видно лицо. Предыдущий снимок она размещала в марте 2018 года.

Контекст:

Яремчук в мае 2018 года заявила о закрытии своего вокального проекта и призналась, что у нее случались панические атаки.

В марте 2022 года она выпустила песню и посвятила ее украинским военным.

Яремчук – дочь народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2014 году на конкурсе "Евровидение" она заняла шестое место.

Теги: Украина, Мария Яремчук, вышиванка, селфи, Крымский мост, певица, фото
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