Яремчук впервые за четыре года показала свое лицо

Певица запечатлена в вышиванке.

"Потому что праздник", – отметила исполнительница.

В ленте Instagram певица 8 октября опубликовала свое фото, на котором лицо запечатлено в профиль, и прикрыто волосами.

"Счастливый день. Крымский мост упал", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Яремчук четыре года не показывала свои фото, на которых видно лицо. Предыдущий снимок она размещала в марте 2018 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Яремчук в мае 2018 года заявила о закрытии своего вокального проекта и призналась, что у нее случались панические атаки.

В марте 2022 года она выпустила песню и посвятила ее украинским военным.

Яремчук – дочь народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2014 году на конкурсе "Евровидение" она заняла шестое место.