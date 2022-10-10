Яремчук впервые за четыре года показала свое лицо

Певица запечатлена в вышиванке.
"Потому что праздник", – отметила исполнительница.
В ленте Instagram певица 8 октября опубликовала свое фото, на котором лицо запечатлено в профиль, и прикрыто волосами.
"Счастливый день. Крымский мост упал", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Яремчук четыре года не показывала свои фото, на которых видно лицо. Предыдущий снимок она размещала в марте 2018 года.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Яремчук в мае 2018 года заявила о закрытии своего вокального проекта и призналась, что у нее случались панические атаки.
В марте 2022 года она выпустила песню и посвятила ее украинским военным.
Яремчук – дочь народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2014 году на конкурсе "Евровидение" она заняла шестое место.