"На зависть врагам!" Каменских рассказала, что доставляет ей удовольствие

"Несколько минут того, что доставляло радость и удовольствие раньше, в мирные времена, дарит эмоциональный заряд и оптимизм. Я обожала танцы. Еще несколько месяцев назад мне подарили невероятные костюмы для тренировок, и я никак не могла решиться надеть их, не позволяла себе. А сейчас понимаю: либо сейчас, либо некогда! Поэтому, по возможности, нужно уже сейчас делать то, чего всегда хотелось", – заявила она.
Певица призналась, что старается позволять приятным моментам вернуться в повседневную жизнь.
"Она у нас одна и, несмотря ни на что, должна продолжаться: на зависть врагам!" – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Каменских за пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.