"На зависть врагам!" Каменских рассказала, что доставляет ей удовольствие

Каменских: Жизнь у нас одна и, несмотря ни на что, должна продолжаться Фото: kamenskux / Instagram

"Несколько минут того, что доставляло радость и удовольствие раньше, в мирные времена, дарит эмоциональный заряд и оптимизм. Я обожала танцы. Еще несколько месяцев назад мне подарили невероятные костюмы для тренировок, и я никак не могла решиться надеть их, не позволяла себе. А сейчас понимаю: либо сейчас, либо некогда! Поэтому, по возможности, нужно уже сейчас делать то, чего всегда хотелось", – заявила она.

Певица призналась, что старается позволять приятным моментам вернуться в повседневную жизнь.

"Она у нас одна и, несмотря ни на что, должна продолжаться: на зависть врагам!" – написала она.