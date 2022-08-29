  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание

Каменских вернулась в августе в Украину, а Потап остался за границей Фото: NK / Facebook

"Артисты говорят, что деньги заканчиваются, надо на что-то жить", – подняла тему финансов журналистка.

В ответ Каменских заявила, что ни она, ни ее муж ничего от выступлений на благотворительных концертах не получают. При этом певица подчеркнула, что передала в поддержку Украины 75 млн грн, собранных во время благотворительных выступлений.

"За какой счет мы живем? Я расскажу. Все, что было накоплено до войны, мы откладывали на проекты, альбомы. Те деньги, которые мы отложили на рабочие моменты, – собственно, на них мы и живем", – сказала артистка.

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