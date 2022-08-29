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29 августа, 2022
 
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"За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание

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Каменских вернулась в августе в Украину, а Потап остался за границей
Каменских вернулась в августе в Украину, а Потап остался за границей
Фото: NK / Facebook

Украинская певица Настя Каменских в интервью, которое 29 августа опубликовано на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, рассказала, на какие деньги живет сейчас со своим мужем, украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко).

"Артисты говорят, что деньги заканчиваются, надо на что-то жить", – подняла тему финансов журналистка.

В ответ Каменских заявила, что ни она, ни ее муж ничего от выступлений на благотворительных концертах не получают. При этом певица подчеркнула, что передала в поддержку Украины 75 млн грн, собранных во время благотворительных выступлений.

"За какой счет мы живем? Я расскажу. Все, что было накоплено до войны, мы откладывали на проекты, альбомы. Те деньги, которые мы отложили на рабочие моменты, – собственно, на них мы и живем", – сказала артистка. 

ВИДЕО
Видео: Аліна Доротюк / YouTube
Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери, а также подруга Каменских, украинский дизайнер Анна Андрийчук.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Ее муж остается за границей.

Теги: война России против Украины, Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко
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