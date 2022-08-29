  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание

"Артисты говорят, что деньги заканчиваются, надо на что-то жить", – подняла тему финансов журналистка.
В ответ Каменских заявила, что ни она, ни ее муж ничего от выступлений на благотворительных концертах не получают. При этом певица подчеркнула, что передала в поддержку Украины 75 млн грн, собранных во время благотворительных выступлений.
"За какой счет мы живем? Я расскажу. Все, что было накоплено до войны, мы откладывали на проекты, альбомы. Те деньги, которые мы отложили на рабочие моменты, – собственно, на них мы и живем", – сказала артистка.
За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери, а также подруга Каменских, украинский дизайнер Анна Андрийчук.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.
17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Ее муж остается за границей.