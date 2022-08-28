  Каменских рассказала, почему Потап не вернулся вместе с ней в Украину

"Настя, вы вернулись домой, но сама, без Алексея. В чем причина?" – спросила у Каменских журналистка.
"У него парализовало половину лица. Мы сейчас находимся без адаптации, и понятно, что каждый украинец, ну большинство украинцев проживают или посттравматический синдром, или депрессию, или панические атаки. У кого-то здоровье начинает сыпаться, – сказала звезда. – Нервная система не выдерживает".
Каменских отметила, что ее муж сейчас задействован "в различных благотворительных мероприятиях".
"У него есть несколько таких проектов, которые он просто должен завершить. И совсем скоро, тоже с огромным желанием, он приедет домой", – сказала артистка.
Каменских подчеркнула, что столкнулась с огромной волной хейта из-за того, что ее муж остается за границей.
"Хейт, конечно, огромный. Меня это возмущает и огорчает, потому что это на руку нашему врагу", – подчеркнула Каменских.
Она обратилась к украинцам с призывом быть едиными и посоветовала вместо хейтерского комментария написать пост о войне.
"Оправдываться перед кем-то? Но у меня есть достоинство, я не буду тратить время. Я пойду, заверну рукава и буду работать", – подытожила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.
17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Каменских не комментирует местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появляется сама.