Потап вернулся в Украину

"Я приехал давно уже, тут отдохнул. Приехал домой. Выдохнул", – сказал он.
Певец не уточнил, когда именно вернулся домой.
За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.
17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Каменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей.
12 сентября стало известно, что 2 октября состоится премьера новых эпизодов шоу "Голос країни" с участием Потапа.