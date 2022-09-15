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15 сентября, 2022
 
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Потап вернулся в Украину

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Потап: Я приехал давно
Потап: Я приехал давно
Фото: realpotap / Instagram

Украинский певец, продюсер и член жюри шоу "Голос країни" на канале ТЕТ вернулся в Украину. О своем возращении он рассказал 15 сентября в эфире канала "1+1".

"Я приехал давно уже, тут отдохнул. Приехал домой. Выдохнул", – сказал он. 

Певец не уточнил, когда именно вернулся домой.

Контекст:

За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.

17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Каменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей

12 сентября стало известно, что 2 октября состоится премьера новых эпизодов шоу "Голос країни" с участием Потапа. 

Теги: Голос країни, война России против Украины, Потап, певица, Алексей Потапенко
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