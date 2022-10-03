"Это мой вид медитации". Каменских рассказала, чем до войны ей нравилось заниматься дома

Каменских: Невероятно скучаю по временам, когда это было нашей обыденностью Фото: kamenskux / Instagram

"Больше всего сейчас хочется вернуть то чувство безопасности и комфорта, которое раньше казалось чем-то привычным. Постоянно вспоминаю, как я любила готовить на собственной кухне, наводить порядок в комнатах, заботиться об уюте и комфорте, не думая ни о чем! Это мой вид медитации, и я невероятно скучаю по временам, когда это было нашей обыденностью", – написала она.

Певица добавила, что впереди лучшие времена, расцвет Украины и каждого украинца.

"Потому что такими сильными, закаленными и готовыми к борьбе мы не были никогда", – отметила она.