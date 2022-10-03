"Это мой вид медитации". Каменских рассказала, чем до войны ей нравилось заниматься дома

"Больше всего сейчас хочется вернуть то чувство безопасности и комфорта, которое раньше казалось чем-то привычным. Постоянно вспоминаю, как я любила готовить на собственной кухне, наводить порядок в комнатах, заботиться об уюте и комфорте, не думая ни о чем! Это мой вид медитации, и я невероятно скучаю по временам, когда это было нашей обыденностью", – написала она.
Певица добавила, что впереди лучшие времена, расцвет Украины и каждого украинца.
"Потому что такими сильными, закаленными и готовыми к борьбе мы не были никогда", – отметила она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
За пять дней до войны Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину.