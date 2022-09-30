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30 сентября, 2022
 
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"Я – украинка, и это моя суперсила". Каменских сняла ролик в патриотической футболке и с флагом на щеках. Видео

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Каменских предстала в патриотическом образе
Каменских предстала в патриотическом образе
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 29 сентября в Instagram обнародовала видео, в котором танцем сопроводила англоязычную песню об Украине.

"Я – украинка, и это моя суперсила", – написала она.

Каменских перед камерой появилась в белой футболке с вышивкой Ukraine красными нитками, а также с изображением украинского флага на щеках. Она станцевала под трек I Made in Ukraine украинского исполнителя Edmon Kazaryan.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину.

Теги: Украина, видео, Настя Каменских, певица, певица NK, ролик, украинки
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