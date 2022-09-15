"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини

Каменских: Всем нам необходимо время от времени переключать себя от страшных событий Фото: kamenskux / Instagram

Каменских предстала в платье длины ультрамини, украшенном множеством блесток. На первом фото певица засветила бедро и декольте крупным планом. Также она запечатлена в нюдовом корсете и голубой юбке.

"Спасибо вам за теплые отзывы о [моей песне] "Кришталь". Всем нам необходимо время от времени переключать себя от страшных событий, и я очень рада, что эта работа стала для многих людей способом это сделать. Сегодня просматриваю эти фото и понимаю, что мы уже никогда не будем такими, как до 24 февраля. Сейчас эти воспоминания кажутся флешбэком из прошлой жизни. Но я верю, что уже очень скоро Украина победит и мы будем творить так, как никогда раньше", – заявила певица.

Она отметила, что 15 сентября состоится ее концерт в Марбелье (Испания).

"Уже сегодня споем с вами "Кришталь" и многие другие любимые песни на концерте в поддержку Украины", – написала Каменских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Какая же вы красивая", – прокомментировала подписчица hanna_kryzhanska_.

"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" – отметил slavik_plyatsok.