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03 сентября, 2022
 
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"Кришталь". Каменских презентовала клип, который сняла до полномасштабной войны. Видео

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Каменских: Пусть украинская музыка продолжает поддерживать и вдохновлять
Каменских: Пусть украинская музыка продолжает поддерживать и вдохновлять
Скриншот: NKofficial / YouTube

Украинская певица Настя Каменских (NK) на своем YouTube-канале 2 сентября презентовала клип на песню "Кришталь".

Клип был снят до начала полномасштабной войны РФ против Украины – 17 февраля. Его презентация должна была состояться 11 марта. В связи с полномасштабным нападением РФ на Украину 24 февраля премьера была перенесена на неопределенный срок.

"По просьбе слушателей, слышавших песню "Кришталь" на многих благотворительных концертах в поддержку Украины, было решено выпустить этот клип. Пусть украинская музыка продолжает поддерживать и вдохновлять", – отметила Каменских в комментарии к ролику.

Певица предстала в нескольких образах. А именно – бежевом корсете и голубой юбке с высоким разрезом, двух миниплатьях, расшитых стразами, и еще одном с высоким воротником.

Она позировала среди хрустальных люстр и множества кристаллов.

видео

Видео: NKofficial / YouTube
Теги: музыка, видео, клип, Настя Каменских, премьеры, певица, ролик
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