  "Кришталь". Каменских презентовала клип, который сняла до полномасштабной войны. Видео

Клип был снят до начала полномасштабной войны РФ против Украины – 17 февраля. Его презентация должна была состояться 11 марта. В связи с полномасштабным нападением РФ на Украину 24 февраля премьера была перенесена на неопределенный срок.

"По просьбе слушателей, слышавших песню "Кришталь" на многих благотворительных концертах в поддержку Украины, было решено выпустить этот клип. Пусть украинская музыка продолжает поддерживать и вдохновлять", – отметила Каменских в комментарии к ролику.

Певица предстала в нескольких образах. А именно – бежевом корсете и голубой юбке с высоким разрезом, двух миниплатьях, расшитых стразами, и еще одном с высоким воротником.

Она позировала среди хрустальных люстр и множества кристаллов.