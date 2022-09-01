"Символ того, что украинская музыка продолжает вдохновлять". Каменских показала фрагмент написанной до войны песни и назвала дату релиза

По словам певицы, из-за российский агрессии она вынуждена была отказаться от этих планов, а саму песню исполняла во время благотворительных концертов за границей.
"Даже не знаю, решилась бы на ее релиз вообще в этом году, если бы не стала все чаще получать сообщения с просьбой выпустить эту песню. Читая одно из таких, поняла, что хочу выпустить как символ того, что, несмотря на столь сложное время, украинская музыка продолжает поддерживать и вдохновлять. А мы продолжаем жить, верить и сражаться", – написала артистка.
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За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.
17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину, позже анонсировала новые концерты за границей. Ее муж остается за границей.