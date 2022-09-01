Бульвар Шоубиз
 
01 сентября, 2022
 
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"Символ того, что украинская музыка продолжает вдохновлять". Каменских показала фрагмент написанной до войны песни и назвала дату релиза

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Каменских: Даже не знаю, решилась бы на ее релиз вообще в этом году
Каменских: Даже не знаю, решилась бы на ее релиз вообще в этом году
Фото: NK / Facebook

Украинская певица Настя Каменских в Instagram анонсировала на 2 сентября релиз своей новой песни "Кришталь", видео на которую было записано за неделю до полномасштабного вторжения РФ в Украину, а премьера должна была состояться в марте.

По словам певицы, из-за российский агрессии она вынуждена была отказаться от этих планов, а саму песню исполняла во время благотворительных концертов за границей.

"Даже не знаю, решилась бы на ее релиз вообще в этом году, если бы не стала все чаще получать сообщения с просьбой выпустить эту песню. Читая одно из таких, поняла, что хочу выпустить как символ того, что, несмотря на столь сложное время, украинская музыка продолжает поддерживать и вдохновлять. А мы продолжаем жить, верить и сражаться", – написала артистка.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину, позже анонсировала новые концерты за границей. Ее муж остается за границей.

Теги: война России против Украины, Настя Каменских, песня
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