"Символ того, что украинская музыка продолжает вдохновлять". Каменских показала фрагмент написанной до войны песни и назвала дату релиза

Каменских: Даже не знаю, решилась бы на ее релиз вообще в этом году Фото: NK / Facebook

По словам певицы, из-за российский агрессии она вынуждена была отказаться от этих планов, а саму песню исполняла во время благотворительных концертов за границей.

"Даже не знаю, решилась бы на ее релиз вообще в этом году, если бы не стала все чаще получать сообщения с просьбой выпустить эту песню. Читая одно из таких, поняла, что хочу выпустить как символ того, что, несмотря на столь сложное время, украинская музыка продолжает поддерживать и вдохновлять. А мы продолжаем жить, верить и сражаться", – написала артистка.