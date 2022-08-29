  Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил

Каменских: Чтобы поехать, надо собрать вещи, взять свою собаку и поехать. Нет, мы этого не делали, мы там просто застряли. Вот и все! Фото: NK / Facebook

"Как ты относишься к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не только твой муж, это и и Monatik, и Олег Винник", – спросила у Каменских журналистка.

"Это не касается моего мужа. Он же не через забор перелазил! Не под шлагбаумом пролезал! Мы застряли! Мы никуда не уезжали. Чтобы поехать, надо собрать вещи, взять свою собаку и поехать. Нет, мы этого не делали, мы там просто застряли. Вот и все!" – заявила певица.

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