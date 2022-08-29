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29 августа, 2022
 
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Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил

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Каменских: Чтобы поехать, надо собрать вещи, взять свою собаку и поехать. Нет, мы этого не делали, мы там просто застряли. Вот и все!
Каменских: Чтобы поехать, надо собрать вещи, взять свою собаку и поехать. Нет, мы этого не делали, мы там просто застряли. Вот и все!
Фото: NK / Facebook

Украинская певица Настя Каменских в интервью, которое 29 августа опубликовано на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, прокомментировала ситуацию вокруг ее мужа, рэпера Потапа (Алексей Потапенко), который находится за границе.

"Как ты относишься к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не только твой муж, это и и Monatik, и Олег Винник", – спросила у Каменских журналистка. 

"Это не касается моего мужа. Он же не через забор перелазил! Не под шлагбаумом пролезал! Мы застряли! Мы никуда не уезжали. Чтобы поехать, надо собрать вещи, взять свою собаку и поехать. Нет, мы этого не делали, мы там просто застряли. Вот и все!" – заявила певица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Аліна Доротюк / YouTube
Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Ее муж остается за границей.

Теги: война России против Украины, Настя Каменских, Потап, Monatik, певица, Алексей Потапенко, мужчины
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