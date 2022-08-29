  "Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности

Каменских: Немного добавила веса, но я его сброшу, когда будет надо, и все Фото: NK / Facebook

"Как можешь прокомментировать слухи о своей беременности?" – спросила у Каменских Доротюк.

"Я 10 лет уже "рожаю", – сказала 35-летняя артистка. – Я очень благодарна, что все ждут рождения моего ребенка. Конечно, вы все узнаете первыми. Самое смешное, что когда я действительно забеременею и буду говорить: "Я беременна", мне никто не поверит".

Она подчеркнула, что на данный момент не беременна, а слухи о скором материнстве, возможно, связаны с лишним весом.

"Немного добавила веса, но я его сброшу, когда будет надо, и все", – отметила певица.

ВИДЕО

Видео: Аліна Доротюк / YouTube