  "Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности

"Как можешь прокомментировать слухи о своей беременности?" – спросила у Каменских Доротюк.
"Я 10 лет уже "рожаю", – сказала 35-летняя артистка. – Я очень благодарна, что все ждут рождения моего ребенка. Конечно, вы все узнаете первыми. Самое смешное, что когда я действительно забеременею и буду говорить: "Я беременна", мне никто не поверит".
Она подчеркнула, что на данный момент не беременна, а слухи о скором материнстве, возможно, связаны с лишним весом.
"Немного добавила веса, но я его сброшу, когда будет надо, и все", – отметила певица.
Каменских вышла замуж за Потапа 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
У Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – экс-супруга Потапа, продюсер Ирина Горовая.
Осенью 2021 года Потап, комментируя отсутствие детей в браке с Каменских, заявил, что они хотят стать родителями. "На самом деле мы очень хотим детей. И когда высшие силы дадут, тогда это и произойдет. Я хочу пятерых детей. Один есть – четверо осталось", – признался тогда певец.