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29 августа, 2022
 
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"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности

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Каменских: Немного добавила веса, но я его сброшу, когда будет надо, и все
Каменских: Немного добавила веса, но я его сброшу, когда будет надо, и все
Фото: NK / Facebook

Украинская певица Настя Каменских в интервью, которое 29 августа опубликовано на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, прокомментировала слухи о свойе беременности.

"Как можешь прокомментировать слухи о своей беременности?" – спросила у Каменских Доротюк.

"Я 10 лет уже "рожаю",  сказала 35-летняя артистка. – Я очень благодарна, что все ждут рождения моего ребенка. Конечно, вы все узнаете первыми. Самое смешное, что когда я действительно забеременею и буду говорить: "Я беременна", мне никто не поверит". 

Она подчеркнула, что на данный момент не беременна, а слухи о скором материнстве, возможно, связаны с лишним весом.

"Немного добавила веса, но я его сброшу, когда будет надо, и все",  отметила певица.

ВИДЕО
Видео: Аліна Доротюк / YouTube
Контекст:

Каменских вышла замуж за Потапа 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

У Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – экс-супруга Потапа, продюсер Ирина Горовая.

Осенью 2021 года Потап, комментируя отсутствие детей в браке с Каменских, заявил, что они хотят стать родителями. "На самом деле мы очень хотим детей. И когда высшие силы дадут, тогда это и произойдет. Я хочу пятерых детей. Один есть – четверо осталось", – признался тогда певец.

Теги: беременность, Настя Каменских, певица
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