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31 августа, 2022
 
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"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны

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Каменских вернулась в Украину в августе
Каменских вернулась в Украину в августе
Фото: NK / Facebook

Украинская певица Настя Каменских что после полномасштабного вторжения РФ в Украину время для нее остановились, но есть то, что дает ей силы. Об этом она написала 31 августа в Instagram.

"Завтра осень, но внутри все еще продолжается февраль. Иногда так удивительно понимать, что прошло уже больше полугода. И хотя погода меняется, ощущения такие же, как в тот первый день. Но есть то, что в это время дает силы и поддерживает  близкие люди, работа, помощь и творчество. И любовь", – написала артистка.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Ее муж остается за границей.

Теги: война России против Украины, Настя Каменских, певица, Ольга Цибульская
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