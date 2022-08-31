"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны

"Завтра осень, но внутри все еще продолжается февраль. Иногда так удивительно понимать, что прошло уже больше полугода. И хотя погода меняется, ощущения такие же, как в тот первый день. Но есть то, что в это время дает силы и поддерживает – близкие люди, работа, помощь и творчество. И любовь", – написала артистка.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Ее муж остается за границей.