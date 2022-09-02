"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип

"Кришталь". Завтра", – написала она.

В ролике Каменских появиась в нюдовом корсете, тон которого сливается с цветом кожи, и голубой юбке с высоким разрезом.

"Вы просто вау. Расцвели!" – прокомментировала подписчица karina_vitalevnaaa.

"Очень красиво. Приятно смотреть", – отметил virnov_roman.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, заявив, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Каменских появилась 17 августа в студии программы "Сніданок з "1+1". Она рассказала, что в Украину приехала к своей матери.