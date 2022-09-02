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02 сентября, 2022
 
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"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип

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Каменских 2 сентября представит новый клип
Каменских 2 сентября представит новый клип
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 1 сентября на своей странице в Instagram опубликовала тизер своего клип на песню "Кришталь".

"Кришталь". Завтра", – написала она.

В ролике Каменских появиась в нюдовом корсете, тон которого сливается  с цветом кожи, и голубой юбке с высоким разрезом.

"Вы просто вау. Расцвели!" – прокомментировала подписчица karina_vitalevnaaa.

"Очень красиво. Приятно смотреть", – отметил virnov_roman.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, заявив, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Каменских появилась 17 августа в студии программы "Сніданок з "1+1". Она рассказала, что в Украину приехала к своей матери.

Теги: Украина, клип, Настя Каменских, тизер, певица, певица NK, анонс, ролик, декольте, корсет
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