"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото

"Начало осени – оно всегда ощущалось для меня как начало нового отсчета, новой маленькой жизни. Киев 1 сентября всегда был особым городом: наполненным детскими улыбками и ощущением счастливого будущего. И хотя в этом году у всех очень сложное и тревожное время, но понимание того, что тысячи украинских школ открыли свои уроки, хотя кто-то, к сожалению, онлайн, дает огромную надежду на светлое будущее", – написала она.
Каменских подчеркнула, что миллионы украинских детей сегодня начали новый учебный год и это дает надежду на светлое будущее. Певица добавила, что украинская нация, культура, язык, история продолжают жить и развиваться, как бы это сложно ни было.
"Пусть Бог бережет украинских детей и каждого, пусть как можно скорее откроются все школы по всей мирной Украине. Пусть это произойдет как можно скорее! Как я надеюсь и мечтаю, что эта осень принесет Украине много хорошего!" – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Такая настоящая", – прокомментировала подписчица zurawleva_d.
"Красота", – написал chelik_bez_tebia.
За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, заявив, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.
Каменских появилась 17 августа в студии программы "Сніданок з "1+1". Она рассказала, что в Украину приехала к своей матери.