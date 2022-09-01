"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото

Каменских: Как я надеюсь и мечтаю, что эта осень принесет Украине много хорошего! Фото: kamenskux / Instagram

"Начало осени – оно всегда ощущалось для меня как начало нового отсчета, новой маленькой жизни. Киев 1 сентября всегда был особым городом: наполненным детскими улыбками и ощущением счастливого будущего. И хотя в этом году у всех очень сложное и тревожное время, но понимание того, что тысячи украинских школ открыли свои уроки, хотя кто-то, к сожалению, онлайн, дает огромную надежду на светлое будущее", – написала она.

Каменских подчеркнула, что миллионы украинских детей сегодня начали новый учебный год и это дает надежду на светлое будущее. Певица добавила, что украинская нация, культура, язык, история продолжают жить и развиваться, как бы это сложно ни было.

"Пусть Бог бережет украинских детей и каждого, пусть как можно скорее откроются все школы по всей мирной Украине. Пусть это произойдет как можно скорее! Как я надеюсь и мечтаю, что эта осень принесет Украине много хорошего!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Такая настоящая", – прокомментировала подписчица zurawleva_d.

"Красота", – написал chelik_bez_tebia.