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01 сентября, 2022
 
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"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото

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Каменских: Как я надеюсь и мечтаю, что эта осень принесет Украине много хорошего!
Каменских: Как я надеюсь и мечтаю, что эта осень принесет Украине много хорошего!
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 1 сентября на своей странице в Instagram посвятила пост Дню знаний.

"Начало осени – оно всегда ощущалось для меня как начало нового отсчета, новой маленькой жизни. Киев 1 сентября всегда был особым городом: наполненным детскими улыбками и ощущением счастливого будущего. И хотя в этом году у всех очень сложное и тревожное время, но понимание того, что тысячи украинских школ открыли свои уроки, хотя кто-то, к сожалению, онлайн, дает огромную надежду на светлое будущее", – написала она.

Каменских подчеркнула, что миллионы украинских детей сегодня начали новый учебный год и это дает надежду на светлое будущее. Певица добавила, что украинская нация, культура, язык, история продолжают жить и развиваться, как бы это сложно ни было.

"Пусть Бог бережет украинских детей и каждого, пусть как можно скорее откроются все школы по всей мирной Украине. Пусть это произойдет как можно скорее! Как я надеюсь и мечтаю, что эта осень принесет Украине много хорошего!" – написала она.

"Такая настоящая", – прокомментировала подписчица zurawleva_d.

"Красота", – написал chelik_bez_tebia.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, заявив, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Каменских появилась 17 августа в студии программы "Сніданок з "1+1". Она рассказала, что в Украину приехала к своей матери.

Теги: Киев, Украина, осень, платье, Настя Каменских, певица, певица NK, ноги
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