"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком

35-летняя артистка позирует в кадре, закутавшись в рубашку. Она оставила публикацию без текстового сопровождения.

"Очень красивая женщина", – восхитились поклонники.

"Какое красивое осеннее фото. Настя на нем загадочная, с уверенностью во взгляде", – оценили снимок фолловеры.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже анонсировала новые концерты за границей.

В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.