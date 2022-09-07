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07 сентября, 2022
 
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Каменских снялась в вышиванке

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Каменских в августе вернулась в Украину
Каменских в августе вернулась в Украину
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 7 сентября опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлена в вышиванке возле яблони в своем дворе.

Она посвятила публикацию началу осени.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. 

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже анонсировала новые концерты за границей. Ее муж остается за границей.

Теги: вышиванка, Настя Каменских, певица
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