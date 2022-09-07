Каменских снялась в вышиванке

Она посвятила публикацию началу осени.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже анонсировала новые концерты за границей. Ее муж остается за границей.