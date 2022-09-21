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21 сентября, 2022
 
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"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией

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Белодед: Цените каждое мгновение
Белодед: Цените каждое мгновение
Фото: dariabilodid7 / Instagram

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед 20 сентября разместила в Instagram снимки из новой фотосессии, на которых запечатлена в бежевом платье с розой в руках.

"Цените каждое мгновение", – подписала фото 21-летняя спортсменка.

"Самая красивая спортсменка во вселенной", – оценили фото подписчики.

"Прелесть", – восхитились в сети.

Белодед не уточнила, где именно состоялась съемка, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину спортсменка переехала в Испанию.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет).

24 июля 2021 года Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Белодед выступила с осуждением российской агрессии против своей страны. "Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз", – написала она.

Теги: фотосессия, Дарья Белодед
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