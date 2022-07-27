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27 июля, 2022
 
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Дзюдоистка Белодед показала прогулку по Барселоне. Фото

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Белодед: Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире без войны и постоянных угроз
Белодед: Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире без войны и постоянных угроз
Фото: dariabilodid7 / Instagram

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед 26 июля разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена во время прогулки по Барселоне (Испания).

"Украинская красавица", – оценили фото подписчики.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет).

24 июля 2021 года Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Белодед выступила с осуждением российской агрессии против своей страны. "Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире без войны и постоянных угроз", – написала она.

Теги: Барселона, Испания, дзюдо, война России против Украины, Дарья Белодед
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