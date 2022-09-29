"А где обручальное кольцо?", "Потап, вернись к жене". В сети заподозрили, что Каменских рассталась с мужем

Каменских позирует в кадре, сидя в одиночестве у окна.
"С самого детства я много времени проводила в дороге. И сейчас, сложив всю свою жизнь в один чемодан, много езжу туда, где могу принести пользу: на благотворительных акциях, на мероприятиях, позволяющих рассказывать о войне в Украине", – написала она.
Артистка отметила, что каждый раз испытывает невероятные ощущения от дороги домой.
"Садясь на поезд в родной Киев, меня захлестывают чувства. Такого я уже давно не ощущала. Но ожидание того, что очень скоро за окном будут пролетать родные улицы, особенное", – призналась она.
"О, а где обручальное кольцо?" – обратили внимание подписчики.
"Потап, вернись к жене", – написали фолловеры.
"Они с Потапом расстались?" – заподозрили поклонники.
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За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским артистом Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей.
В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап. После его возвращения артисты вместе не появлялись на публичных мероприятиях, а также не делились новыми совместными фото.