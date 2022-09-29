"А где обручальное кольцо?", "Потап, вернись к жене". В сети заподозрили, что Каменских рассталась с мужем

Каменских: Сложив всю свою жизнь в один чемодан, много езжу туда, где могу принести пользу Фото: kamenskux / Instagram

Каменских позирует в кадре, сидя в одиночестве у окна.

"С самого детства я много времени проводила в дороге. И сейчас, сложив всю свою жизнь в один чемодан, много езжу туда, где могу принести пользу: на благотворительных акциях, на мероприятиях, позволяющих рассказывать о войне в Украине", – написала она.

Артистка отметила, что каждый раз испытывает невероятные ощущения от дороги домой.

"Садясь на поезд в родной Киев, меня захлестывают чувства. Такого я уже давно не ощущала. Но ожидание того, что очень скоро за окном будут пролетать родные улицы, особенное", – призналась она.

"О, а где обручальное кольцо?" – обратили внимание подписчики.

"Потап, вернись к жене", – написали фолловеры.

"Они с Потапом расстались?" – заподозрили поклонники.