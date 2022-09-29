Бульвар Шоубиз
 
29 сентября, 2022
 
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"А где обручальное кольцо?", "Потап, вернись к жене". В сети заподозрили, что Каменских рассталась с мужем

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Каменских: Сложив всю свою жизнь в один чемодан, много езжу туда, где могу принести пользу
Каменских: Сложив всю свою жизнь в один чемодан, много езжу туда, где могу принести пользу
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 28 сентября опубликовала в Instagram фото, на которых запечатлена в поезде.

Каменских позирует в кадре, сидя в одиночестве у окна. 

"С самого детства я много времени проводила в дороге. И сейчас, сложив всю свою жизнь в один чемодан, много езжу туда, где могу принести пользу: на благотворительных акциях, на мероприятиях, позволяющих рассказывать о войне в Украине", – написала она.

Артистка отметила, что каждый раз испытывает невероятные ощущения от дороги домой.

"Садясь на поезд в родной Киев, меня захлестывают чувства. Такого я уже давно не ощущала. Но ожидание того, что очень скоро за окном будут пролетать родные улицы, особенное", – призналась она. 

"О, а где обручальное кольцо?"  обратили внимание подписчики.

"Потап, вернись к жене", – написали фолловеры.

"Они с Потапом расстались?" – заподозрили поклонники.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским артистом Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей.

В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап. После его возвращения артисты вместе не появлялись на публичных мероприятиях, а также не делились новыми совместными фото.

Теги: Настя Каменских, Потап, певица, поезд
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