"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой

"Миша остался в Украине, а я уехала с детьми. А дальше происходит развод у меня, – сказала она. – Я не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были очень хорошие отношения. И это стало для меня "сюрпризом".
По словам Кацуриной, муж Дорофеевой, украинский артист Dantes стал первым человеком, которому она позвонила, чтобы сообщить, что его жена встречается с ее мужем.
"Я ему позвонила и сказала: "Если ты знал, то я тебя убью!" И он такой: "Что? Нет!" – рассказала Кацурина.
Официально Кацурины сообщили о расставании 19 марта. Днем ранее о том, что они больше не состоят в отношениях, сообщили Дорофеева с мужем.
Кацурины и Дорофеева с Dantes дружили семьями, вместе ездили в отпуск.
Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.