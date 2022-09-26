"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой

Об этом она рассказала в интервью, которое 26 сентября опубликовано на YouTube-канале украинской ведущей Василисы Фроловой.

"Это было очень больно. Я сначала плакала, пряталась, но ничего не рассказывала. А потом решила пообщаться с ней [с дочерью], сказала, что мне может быть больно. Сказала: "Я понимаю, что ты хочешь слушать треки, они классные, вы с папой можете слушать, с Надей у вас классные отношения. Но без меня", – сказала Кацурина.

Ресторатор призналась, что ее дети часто проводят время с отцом и его новой избранницей.