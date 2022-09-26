"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой

Об этом она рассказала в интервью, которое 26 сентября опубликовано на YouTube-канале украинской ведущей Василисы Фроловой.
"Это было очень больно. Я сначала плакала, пряталась, но ничего не рассказывала. А потом решила пообщаться с ней [с дочерью], сказала, что мне может быть больно. Сказала: "Я понимаю, что ты хочешь слушать треки, они классные, вы с папой можете слушать, с Надей у вас классные отношения. Но без меня", – сказала Кацурина.
Ресторатор призналась, что ее дети часто проводят время с отцом и его новой избранницей.
Кацурины и Дорофеева с Dantes дружили семьями, вместе ездили в отпуск. 18 марта 2022 года Dantes заявил, что расстался с Дорофеевой. Официально развод артисты пока не оформляли.
Сейчас Дорофеева встречается с Кацуриным, а его жена Дарья состоит в отношениях с Dantes.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).
По словам Кацуриной, о том, что ее муж состоит в отношениях с Дорофеевой, Dantes впервые узнал от нее. После этого они поддерживали друг друга, а со временем их отношения переросли в личные.