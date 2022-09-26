Бульвар Шоубиз
 
26 сентября, 2022
 
Новости

"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кацурина и Дорофеева раньше дружили семьями
Кацурина и Дорофеева раньше дружили семьями
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинский дизайнер и ресторатор Дарья Кацурина призналась, что просит свою шестилетнюю дочь не слушать при ней песни украинской певицы Нади Дорофеевой, которая сейчас состоит в отношениях с ее супругом, ресторатором Михаилом Кацуриным.

Об этом она рассказала в интервью, которое 26 сентября опубликовано на YouTube-канале украинской ведущей Василисы Фроловой.

"Это было очень больно. Я сначала плакала, пряталась, но ничего не рассказывала. А потом решила пообщаться с ней [с дочерью], сказала, что мне может быть больно. Сказала: "Я понимаю, что ты хочешь слушать треки, они классные, вы с папой можете слушать, с Надей у вас классные отношения. Но без меня",  –  сказала Кацурина.

Ресторатор призналась, что ее дети часто проводят время с отцом и его новой избранницей. 

Контекст:

Кацурины и Дорофеева с Dantes дружили семьями, вместе ездили в отпуск. 18 марта 2022 года Dantes заявил, что расстался с Дорофеевой. Официально развод артисты пока не оформляли.

Сейчас Дорофеева встречается с Кацуриным, а его жена Дарья состоит в отношениях с Dantes.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). 

По словам Кацуриной, о том, что ее муж состоит в отношениях с Дорофеевой, Dantes впервые узнал от нее. После этого они поддерживали друг друга, а со временем их отношения переросли в личные. 

Теги: Надя Дорофеева, Dantes, Даша Кацурина, Михаил Кацурин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха
  Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха
Алеся БАЦМАН
  Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали
  Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали
Дмитрий ГОРДОН
Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Путин думал, что украинцам все равно, кто их президент Зеленский или Путин
Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Путин думал, что украинцам все равно, кто их президент – Зеленский или Путин
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боже, даже Кличко развелся". Полякова с Ефросининой обсудили мужские измены
"Боже, даже Кличко развелся". Полякова с Ефросининой обсудили мужские измены
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении
Дмитрий ГОРДОН
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Алла девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке российского певца в черном мини-платье. Фото
"Алла – девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке российского певца в черном мини-платье. Фото
  Тринчер вышла замуж. Видео
  Тринчер вышла замуж. Видео
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре
Дмитрий ГОРДОН
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 