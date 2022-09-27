Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2022
 
Новости

Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Dantes (справа) поддерживал Кацурину ( в центре) после того, как ее муж (слева) ушел к его жене Дорофеевой
Dantes (справа) поддерживал Кацурину ( в центре) после того, как ее муж (слева) ушел к его жене Дорофеевой
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский дизайнер и ресторатор Дарья Кацурина находится в процессе развода со своим мужем, ресторатором Михаилом Кацуриным, после того, как он ушел к украинской певице Наде Дорофеевой – жене украинского певца Dantes. Об этом она рассказала в интервью, которое 26 сентября опубликовано на YouTube-канале украинской ведущей Василисы Фроловой.

Кацурина отметила, что дело о разводе рассматривается в суде, а себя она уже считает разведенной.

На уточнение ведущей, можно ли ее с этим поздравить, Кацурина ответила утвердительною.

"Конечно, это круто. Next level", – заявила Кацурина.

Контекст:

Кацурины и Дорофеева с Dantes дружили семьями, вместе ездили в отпуск. 18 марта 2022 года Dantes заявил, что расстался с Дорофеевой. Официально развод артисты пока не оформляли.

Сейчас Дорофеева встречается с Кацуриным, а его экс-супруга Дарья состоит в отношениях с Dantes.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). 

По словам Кацуриной, о том, что ее муж состоит в отношениях с Дорофеевой, Dantes впервые узнал от нее. После этого они поддерживали друг друга, а со временем их отношения переросли в личные. 

Теги: дети, Надя Дорофеева, развод, Dantes, Даша Кацурина, Михаил Кацурин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха
  Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха
Алеся БАЦМАН
  Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали
  Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали
Дмитрий ГОРДОН
Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Путин думал, что украинцам все равно, кто их президент Зеленский или Путин
Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Путин думал, что украинцам все равно, кто их президент – Зеленский или Путин
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
Усик рассказал, можно ли боксерам заниматься сексом перед поединком
Усик рассказал, можно ли боксерам заниматься сексом перед поединком
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину
"Самое милое фото", "Могли попросить, чтобы вам дали кровать или хотя бы стул". Кидман показала, как отдыхает в перерыве между съемками
"Самое милое фото", "Могли попросить, чтобы вам дали кровать или хотя бы стул". Кидман показала, как отдыхает в перерыве между съемками
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз
В Польше отменили концерты британского певца Уотерса после его антиукраинских заявлений
В Польше отменили концерты британского певца Уотерса после его антиукраинских заявлений
43-летняя Полякова рассказала, что старит женщин, которым больше 35 лет
43-летняя Полякова рассказала, что старит женщин, которым больше 35 лет
Каминская: Хочу домой к любимому, который помогает ВСУ приблизить нашу победу
Каминская: Хочу домой к любимому, который помогает ВСУ приблизить нашу победу
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью
"Такая естественная и жизнерадостная". Самый молодой премьер-министр Финляндии в выходной записала видео на фоне здания правительства
"Такая естественная и жизнерадостная". Самый молодой премьер-министр Финляндии в выходной записала видео на фоне здания правительства
"Любовь во взгляде". Решетник показал романтическое фото с женой
"Любовь во взгляде". Решетник показал романтическое фото с женой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 