Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes

Dantes (справа) поддерживал Кацурину ( в центре) после того, как ее муж (слева) ушел к его жене Дорофеевой Фото: vladimirdantes / Instagram

Кацурина отметила, что дело о разводе рассматривается в суде, а себя она уже считает разведенной.

На уточнение ведущей, можно ли ее с этим поздравить, Кацурина ответила утвердительною.

"Конечно, это круто. Next level", – заявила Кацурина.