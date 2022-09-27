Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes

Кацурина отметила, что дело о разводе рассматривается в суде, а себя она уже считает разведенной.
На уточнение ведущей, можно ли ее с этим поздравить, Кацурина ответила утвердительною.
"Конечно, это круто. Next level", – заявила Кацурина.
Кацурины и Дорофеева с Dantes дружили семьями, вместе ездили в отпуск. 18 марта 2022 года Dantes заявил, что расстался с Дорофеевой. Официально развод артисты пока не оформляли.
Сейчас Дорофеева встречается с Кацуриным, а его экс-супруга Дарья состоит в отношениях с Dantes.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).
По словам Кацуриной, о том, что ее муж состоит в отношениях с Дорофеевой, Dantes впервые узнал от нее. После этого они поддерживали друг друга, а со временем их отношения переросли в личные.