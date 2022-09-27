Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2022
 
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"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью

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Наталья Кличко: Женщины, продолжайте нести свою мудрость, силу, свет и любовь, которые так необходимы в этом безумном мире
Наталья Кличко: Женщины, продолжайте нести свою мудрость, силу, свет и любовь, которые так необходимы в этом безумном мире
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Кличко дала четырехчасовое интервью, в котором в том числе рассказала и о себе. Об этом она сообщила 26 сентября в Instagram.

Наталья Кличко не указала, на вопросы журналистов какого именно СМИ она ответила.

"Сегодня во время интервью журналистка попросила меня одним предложением описать, кто такая Наталья. Я ответила: "Я женщина и меня не описать одним предложением". Через четыре часа мы закончили интервью, – написала она. – Женщины, вы так прекрасны и неповторимы. Продолжайте нести свою мудрость, силу, свет и любовь, которые так необходимы в этом безумном мире".

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало их раздельное проживание.

На вопрос о личной жизни Кличко тогда ответил, что его сердце занято Киевом. Украинский ведущий Слава Демин, комментируя высказывание мэра Киева, подчеркнул, что "по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет".

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, развод
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