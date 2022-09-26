"Боже, даже Кличко развелся". Полякова с Ефросининой обсудили мужские измены

"Я приехала в Киев и сильно переживаю, потому что все вокруг говорят, что тут от рук отбились мужчины. Женщины в Польше, Франции, Испании, а девушки вышли на охоту. Поговаривают о массовом загуле мужчин. И что с этим делать?" – подняла тему для обсуждения Ефросинина.

"Отрезать яйца! А что, понять-простить?" – предложила Полякова.

"Статистика разводов выросла невероятно. Развод на разводе", – обратила внимание Ефросинина.

"Боже, даже Кличко развелся", – согласилась Полякова.

"Скажем так, да", – рассмеялась Ефросинина.

Она добавила, что проживающим во время войны за границей надо быть внимательными к тому, как их мужья с ними общаются, и "не терять бдительность".

"Или завести себе там тоже кого-то", – добавила Полякова.