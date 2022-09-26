"Боже, даже Кличко развелся". Полякова с Ефросининой обсудили мужские измены

"Я приехала в Киев и сильно переживаю, потому что все вокруг говорят, что тут от рук отбились мужчины. Женщины в Польше, Франции, Испании, а девушки вышли на охоту. Поговаривают о массовом загуле мужчин. И что с этим делать?" – подняла тему для обсуждения Ефросинина.
"Отрезать яйца! А что, понять-простить?" – предложила Полякова.
"Статистика разводов выросла невероятно. Развод на разводе", – обратила внимание Ефросинина.
"Боже, даже Кличко развелся", – согласилась Полякова.
"Скажем так, да", – рассмеялась Ефросинина.
Она добавила, что проживающим во время войны за границей надо быть внимательными к тому, как их мужья с ними общаются, и "не терять бдительность".
"Или завести себе там тоже кого-то", – добавила Полякова.
Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.
В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало то, что они долгие годы жили отдельно. На вопрос о личной жизни Кличко тогда ответил, что его сердце занято Киевом. Украинский ведущий Слава Демин, комментируя высказывание мэра Киева, подчеркнул, что "по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет".