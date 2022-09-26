Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман

Свое заявление они сделали после того, как Полякова призналась, что смотрит интервью Гордона, когда делает себе массаж лица.
"Дима, мы тебя любим. И очень ценим твою поддержку и Алеси", – поддержала Полякову Ефросинина.
"Вы молодцы, вы сегодня рупоры. И мы гордимся, что знаем вас лично", – добавила певица.
Полякова также поблагодарила Гордона за то, что он поддержал ее с Ефросининой, когда пользователи соцсетей начали хейтить их после заявления о том, что они намерены вести свое шоу на русском языке, так как плохо владеют украинским.
Полякова подчеркнула, что, кроме Гордона, их также поддержал украинский ведущий российского происхождения Алексей Суханов.
Первый выпуск шоу "Взрослые девочки" вышел 3 сентября 2021 года. В программе Полякова и Ефросинина откровенно обсуждают различные женские темы.
10 июля Ефросинина и Полякова в новом выпуске своего шоу заявили, что не будут переходить на украинский язык, так как "словарный запас у них недостаточен, чтобы свободно изъясняться в эфире, не подбирая слова".
"Вам самим будет неинтересно смотреть бекающих, мекающих, подбирающих слова ваших любимых "взрослых девочек", – заявила тогда Полякова. По словам Ефросининой, на украинском языке у них "не выходит шутить, и нет химии". После этого заявления позицию певицы и ведущей раскритиковали пользователи сети, а также их коллеги.
16 сентября новый выпуск шоу вышел с названием на украинском языке "Дорослі дівчата", которое ведущие вели уже на украинском языке.