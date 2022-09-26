Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман

Летом Ефросинина и Полякова заявили, что не будут переходить на украинский язык, так как "словарный запас у них недостаточен, чтобы свободно изъясняться в эфире, не подбирая слова" Фото: Оля Полякова / Facebook

Свое заявление они сделали после того, как Полякова призналась, что смотрит интервью Гордона, когда делает себе массаж лица.

"Дима, мы тебя любим. И очень ценим твою поддержку и Алеси", – поддержала Полякову Ефросинина.

"Вы молодцы, вы сегодня рупоры. И мы гордимся, что знаем вас лично", – добавила певица.

Полякова также поблагодарила Гордона за то, что он поддержал ее с Ефросининой, когда пользователи соцсетей начали хейтить их после заявления о том, что они намерены вести свое шоу на русском языке, так как плохо владеют украинским.

Полякова подчеркнула, что, кроме Гордона, их также поддержал украинский ведущий российского происхождения Алексей Суханов.