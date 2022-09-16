Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название

Первый выпуск шоу "Взрослые девочки" с участием Поляковой и Ефросининой вышел в сентябре минувшего года Фото: Оля Полякова / Facebook

10 июля Ефросинина и Полякова в новом выпуске своего шоу заявили, что не будут переходить на украинский язык, так как "словарный запас у них недостаточен, чтобы свободно изъясняться в эфире, не подбирая слова".

"Вам самим будет неинтересно смотреть бекающих, мекающих, подбирающих слова ваших любимых "взрослых девочек", – заявила тогда Полякова. По словам Ефросининой, на украинском языке у них "не выходит шутить, и нет химии". После этого заявления позицию певицы и ведущей раскритиковали пользователи сети, а также их коллеги.

