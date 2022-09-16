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16 сентября, 2022
 
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Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название

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Первый выпуск шоу "Взрослые девочки" с участием Поляковой и Ефросининой вышел в сентябре минувшего года
Первый выпуск шоу "Взрослые девочки" с участием Поляковой и Ефросининой вышел в сентябре минувшего года
Фото: Оля Полякова / Facebook

Совместный YouTube-проект украинской ведущей Маши Ефросининой и певицы Оли Поляковой "Взрослые девочки" сменил название – новый выпуск шоу, который опубликован 16 сентября на YouTube-канале Ефросининой, вышел на украинском языке и теперь называется "Дорослі дівчата".

10 июля Ефросинина и Полякова в новом выпуске своего шоу заявили, что не будут переходить на украинский язык, так как "словарный запас у них недостаточен, чтобы свободно изъясняться в эфире, не подбирая слова".

"Вам самим будет неинтересно смотреть бекающих, мекающих, подбирающих слова ваших любимых "взрослых девочек", – заявила тогда Полякова. По словам Ефросининой, на украинском языке у них "не выходит шутить, и нет химии". После этого заявления позицию певицы и ведущей раскритиковали пользователи сети, а также их коллеги.

Контекст:

Первый выпуск шоу "Взрослые девочки" вышел 3 сентября 2021 года. В программе Полякова и Ефросинина откровенно обсуждают различные женские темы.

Теги: украинский язык, Оля Полякова, Маша Ефросинина, Взрослые девочки
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