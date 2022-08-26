"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"

В августе Наталья Кличко сообщила, что разводится с мужем Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Она призналась, что птица попала в ее дом через открытое окно.

"Какой приятный сюрприз может ожидать вас, когда вы оставляете окно своего дома открытым?" – подписала она ролик.

"Он хочет остаться", – написали в комментариях фолловеры.

"Он милый, хочет остаться с тобой", – прокомментировали видео подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)