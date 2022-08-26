Бульвар Шоубиз
 
26 августа, 2022
 
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"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"

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В августе Наталья Кличко сообщила, что разводится с мужем
В августе Наталья Кличко сообщила, что разводится с мужем
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Кличко 26 августа опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлена с залетевшим к ней в дом попугаем.

Она призналась, что птица попала в ее дом через открытое окно.

"Какой приятный сюрприз может ожидать вас, когда вы оставляете окно своего дома открытым?" – подписала она ролик.

"Он хочет остаться",  написали в комментариях фолловеры.

"Он милый, хочет остаться с тобой", – прокомментировали видео подписчики.

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало их раздельное проживание.

На вопрос о личной жизни Кличко тогда ответил, что его сердце занято Киевом. Украинский ведущий Слава Демин, комментируя высказывание мэра Киева, подчеркнул, что "по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет".

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, семья, развод
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