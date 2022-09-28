Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото

Она позирует в кадре в черных брюках и темной футболке с изображением своего мужа.
"Мечтаю о свободных Юрьевке, Беряднске и Урзуфе", – подписала она фото.
Сейчас эти населенных пункты временно оккупированы российскими войсками.
Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.
С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.
Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занималась организацией процесса их освобождения.
21 сентября Прокопенко освободили из плена. Всего было освобождено 215 украинских военнопленных, из них 108 – азовцы.
Сейчас Прокопенко находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.