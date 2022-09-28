Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году Фото: Kateryna Prokopenko / Twitter

Она позирует в кадре в черных брюках и темной футболке с изображением своего мужа.

"Мечтаю о свободных Юрьевке, Беряднске и Урзуфе", – подписала она фото.

Сейчас эти населенных пункты временно оккупированы российскими войсками.