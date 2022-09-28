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28 сентября, 2022
 
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Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото

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Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году
Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году
Фото: Kateryna Prokopenko / Twitter

Жена командира полка "Азов", Героя Украины, подполковника Национальной гвардии Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко 27 сентября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена на берегу Атлантического океана.

Она позирует в кадре в черных брюках и темной футболке с изображением своего мужа. 

"Мечтаю о свободных Юрьевке, Беряднске и Урзуфе", – подписала она фото.

Сейчас эти населенных пункты временно оккупированы российскими войсками.

Скриншот: koza_rohata_ / Instagram
Скриншот: koza_rohata_ / Instagram

Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.

Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занималась организацией процесса их освобождения.

21 сентября Прокопенко освободили из плена. Всего было освобождено 215 украинских военнопленных, из них 108 – азовцы. 

Сейчас Прокопенко находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны. 

Теги: Бердянск, Азовсталь, война России против Украины, Урзуф, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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