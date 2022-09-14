"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги

Каменских снялась в коротком голубом платье. Она позировала сидя, вытянув босые ноги.

"Так уютно может быть только дома. Самые ценные моменты сейчас!" – написала она.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. Ее муж остается за границей.