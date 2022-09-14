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14 сентября, 2022
 
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"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги

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Каменских: Так уютно может быть только дома
Каменских: Так уютно может быть только дома
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 14 сентября в Instagram обнародовала фото, для которого позировала в саду.

Каменских снялась в коротком голубом платье. Она позировала сидя, вытянув босые ноги.

"Так уютно может быть только дома. Самые ценные моменты сейчас!" – написала она.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. Ее муж остается за границей.

Теги: Украина, платье, Настя Каменских, Потап, певица, певица NK, ноги
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