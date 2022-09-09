Каменских снялась босой в прозрачном платье

"Сейчас еще больше понимаем, что были счастливы просто жить. Жить в мирной родной Украине – дома, где каждый сантиметр дорог сердцу, – написала артистка. – В последнее время всю жизнь пришлось поместить в один чемодан, поэтому я стала особенно ценить моменты, когда приезжаю домой".

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским певцом Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину, позже анонсировала новые концерты за границей. Ее муж остается за границей.