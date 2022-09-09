Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все – взрослые люди

Dantes о Кацурине: Мы общаемся, когда так складываются обстоятельства Фото: vladimirdantes / Instagram

"Какие у тебя сейчас отношения с Кацуриным?" – спросила у артиста ведущая Татьяна Татарченко.

"Никаких, – после паузы признался певец. – Я недавно брал у него кейс для гитары. У меня не было, я взял. Мы общаемся, когда так складываются обстоятельства".

"То есть в лицо не плюнете, когда увидитесь?" – уточнила Татарченко.

"А зачем? Мы же все – взрослые люди. Мы же не из подворотни какие-то парни", – заявил артист.

Он также признался, что планирует развестись с Дорофеевой в сентябре.