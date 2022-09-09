Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2022
 
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Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все – взрослые люди

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Dantes о Кацурине: Мы общаемся, когда так складываются обстоятельства
Dantes о Кацурине: Мы общаемся, когда так складываются обстоятельства
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes 8 сентября в эфире радио "Люкс ФМ" прокомментировал отношения со своим другом и новым бойфрендом своей жены, украинской певицы Нади Дорофеевой, ресторатором Михаилом Кацуриным.

"Какие у тебя сейчас отношения с Кацуриным?"  спросила у артиста ведущая Татьяна Татарченко.

"Никаких, – после паузы признался певец. – Я недавно брал у него кейс для гитары. У меня не было, я взял. Мы общаемся, когда так складываются обстоятельства".

"То есть в лицо не плюнете, когда увидитесь?" – уточнила Татарченко.

"А зачем? Мы же все – взрослые люди. Мы же не из подворотни какие-то парни", – заявил артист.

Он также признался, что планирует развестись с Дорофеевой в сентябре.

Контекст:

Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с Дорофеевой. Оформлять развод супруги не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.

У Кацурина есть двое детей от предыдущих отношений с украинским ресторатором и основательницей модного бренда Дарьей Кацуриной. Михаил и Дарья Кацурины поженились в 2015 году. У пары есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). Весной 2022 года они сообщили, что расстались.

В настоящее время Кацурина состоит в отношениях с мужем Дорофеевой.

7 сентября Дорофеева призналась, что рассталась с мужем, так как они перестали быть друг для друга мужчиной и женщиной. Комментируя роман с Кацуриным, артистка заявила, что они "просто влюбились".

Теги: Надя Дорофеева, Dantes, Михаил Кацурин
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