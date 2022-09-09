Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все – взрослые люди

"Какие у тебя сейчас отношения с Кацуриным?" – спросила у артиста ведущая Татьяна Татарченко.
"Никаких, – после паузы признался певец. – Я недавно брал у него кейс для гитары. У меня не было, я взял. Мы общаемся, когда так складываются обстоятельства".
"То есть в лицо не плюнете, когда увидитесь?" – уточнила Татарченко.
"А зачем? Мы же все – взрослые люди. Мы же не из подворотни какие-то парни", – заявил артист.
Он также признался, что планирует развестись с Дорофеевой в сентябре.
Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с Дорофеевой. Оформлять развод супруги не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
У Кацурина есть двое детей от предыдущих отношений с украинским ресторатором и основательницей модного бренда Дарьей Кацуриной. Михаил и Дарья Кацурины поженились в 2015 году. У пары есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). Весной 2022 года они сообщили, что расстались.
В настоящее время Кацурина состоит в отношениях с мужем Дорофеевой.
7 сентября Дорофеева призналась, что рассталась с мужем, так как они перестали быть друг для друга мужчиной и женщиной. Комментируя роман с Кацуриным, артистка заявила, что они "просто влюбились".