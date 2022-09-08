"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото

"Этот год изменил каждого из нас. Изменились наши мысли, желания и вся жизнь. Но у каждого осталась любовь к нашей стране, о которой сейчас еще больше хочется рассказать всему миру. Чтобы нас поняли, лучше всего делать это на английском языке", – отметила она.
Каменских отметила, что изучение языков важно, а сегодня еще более актуально, чтобы рассказать об Украине, развивать бизнес, учиться тем, кто оказался за границей.
"И пусть каждый уголок мира знает, кто такие настоящие украинцы!" – написала она.
Пост певица сопроводила снимком в черном декольтированном топе, подчеркивающем бюст, и красной рубашке.
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"Красавица", – прокомментировала подписчица aleksandrova_bags_ua.
За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже анонсировала новые концерты за границей. Ее муж остается за границей.