"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото

Каменских: Этот год изменил каждого из нас Фото: kamenskux / Instagram

"Этот год изменил каждого из нас. Изменились наши мысли, желания и вся жизнь. Но у каждого осталась любовь к нашей стране, о которой сейчас еще больше хочется рассказать всему миру. Чтобы нас поняли, лучше всего делать это на английском языке", – отметила она.

Каменских отметила, что изучение языков важно, а сегодня еще более актуально, чтобы рассказать об Украине, развивать бизнес, учиться тем, кто оказался за границей.

"И пусть каждый уголок мира знает, кто такие настоящие украинцы!" – написала она.

Пост певица сопроводила снимком в черном декольтированном топе, подчеркивающем бюст, и красной рубашке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Красавица", – прокомментировала подписчица aleksandrova_bags_ua.