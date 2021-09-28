Бульвар Шоубиз
 
28 сентября, 2021
 
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"Восхитительнаяя девушка". Каменских позировала в топе с расстегнутыми пуговицами

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Каменских: Вокруг и внутри нас столько красоты и любви
Каменских: Вокруг и внутри нас столько красоты и любви
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 28 сентября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена на речном катере в белом костюме, состоящем из брюк и короткого топа на пуговицах.

Во время съемки артистка расстегнула несколько пуговиц сверху и одну снизу, оголив живот и декольте.

"Вокруг и внутри нас столько красоты и любви. Главное, замечать ее и чувствовать", – подписала снимок артистка.

"Очень красивая", – оценили образ певицы поклонники. 

"Восхитительная девушка, всегда заряжает позитивом и энергией на весь день", – отреагировали на публикацию пользователи сети.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

Теги: Настя Каменских, певица
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