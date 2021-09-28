"Восхитительнаяя девушка". Каменских позировала в топе с расстегнутыми пуговицами

Каменских: Вокруг и внутри нас столько красоты и любви Фото: kamenskux / Instagram

Во время съемки артистка расстегнула несколько пуговиц сверху и одну снизу, оголив живот и декольте.

"Вокруг и внутри нас столько красоты и любви. Главное, замечать ее и чувствовать", – подписала снимок артистка.

"Очень красивая", – оценили образ певицы поклонники.

"Восхитительная девушка, всегда заряжает позитивом и энергией на весь день", – отреагировали на публикацию пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)