"Восхитительнаяя девушка". Каменских позировала в топе с расстегнутыми пуговицами

Во время съемки артистка расстегнула несколько пуговиц сверху и одну снизу, оголив живот и декольте.
"Вокруг и внутри нас столько красоты и любви. Главное, замечать ее и чувствовать", – подписала снимок артистка.
"Очень красивая", – оценили образ певицы поклонники.
"Восхитительная девушка, всегда заряжает позитивом и энергией на весь день", – отреагировали на публикацию пользователи сети.
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Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.